نزیکەی هەزار حاجی هەرێمی کوردستان گەیشتنە سعوودیە
کاروان ستونی، گوتەبێژی حەج و عومرەی کوردستان رایگەیاند، تاوەکو ئێستا زیاتر لە 880 حاجی هەرێمی کوردستان بە سەلامەتی گەیشتوونەتە خاکی سعوودیە، هاوکات سوپاسی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە هەمیشە پاڵپشتی پرۆسەی حەج بووە و هاوکاری دارایی پێشکەش بە حاڤییان کردووە.
شەممە 9ـی ئایاری 2026، کاروان ستونی گوتەبێژی حەج و عورەی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، ژمارەیک لەو کەسانەی بە مەبەستی بە ئەنجام گەیاندنی فەریزەی حەج بۆ وڵاتی سعوودەیە بەڕێکەوتوون بە سەلامەتی گەیشتوونەتە ناو خاکی ئەو وڵاتە، ئاماژەی بەوەشکردووە، 880 حاجی ئێستا لە ناو خاکی سعوودیەن و ئەوانی دیکەش بەمنزیکانە دەگەنە مەککە.
کاروان ستونی گوتیشی، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردەوام پاڵپشت و هاوکاری پرۆسەی حەج بووە و بۆ ئەمساڵیش بڕی دوو ملیار و 800 ملیۆن دیناری وەک پاڵپشتی بۆ پرۆسەکە تەرخان کردووە، ئەوەش لەپێناو کەمکردنەوەی ئەرکی دارایی سەر شانی حاجیان، گوتیشی، لە ماوەی چوار ساڵی کابینەی نۆیەمدا ئەم پاڵپشتییە هەموو ساڵێک بەردەوام بووە.
کاروان ستونی دەستخۆشی لە سەرۆکی حکوومەت و وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی کرد کە هەوڵەکانیان چڕکردەوە بۆ ئەوەی گەشتی حاجیان بە رێگەی ئاسمانی بێت و لە ئێستادا گەشتەکان بە رێوشوێنێکی زۆر باش و بەپێی خشتەی دیاریکراو بەڕێوەدەچن.
بەپێی گوتەی گوتەبێژی حەج و عومرە، تاوەکو رۆژی 17ـی ئایاری 2026 تەواوی حاجیانی کوردستان دەگەنە وڵاتی سعودیە، جەختی لەوەشکردەوە، تیمەکانیان بە باشترین شێوە و بە پێشوازییەکی گەرمەوە چاوەڕوانی گەیشتنی حاجیان دەکەن بۆ ئەوەی خزمەتگوزارییە پێویستەکانیان پێشکەش بکەن.