هاتوچۆی سۆران شۆفێرانی بارهەڵگر و ماتۆرسکیل ئاگادار دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سۆران داوا لە شۆفێرانی بارهەڵگر و ماتۆرسکێل دەکات رۆژانی پێنجشەممە و هەینی لە کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ تا یەکی شەو هەروەها رۆژانی هەینی، لە کاتژمێر حەوتی بەیانی تا یەکی شەو رێگای حاجی ئۆمەران -سپیلک -هەولێر و بە پێچەوانەوە بەکارنەهێنن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 6ـی ئایاری 2026، بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سۆران بڵاویکردەوە، بەمەبەستی پاراستنی سەلامەتی گەشتیاران و رێگریکردن لە دروستبوونی جەنجاڵی لە رێگاوبان و ناوچە گەشتیارییەکانی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، بڕیاردرا بە قەدەغەکردنی هاتووچۆی (ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر و ماتۆرسیکل) لە رۆژانی کۆتایی هەفتەدا لە رێگای حاجی ئومەران -سپیلک -هەولێر و بە پێچەوانەوە بەم شێوەیەی خوارەوە:

1- رۆژانی پێنجشەممە: لە کاتژمێر 12ی نیوەڕۆ تاوەکو یەکی شەو.

2- رۆژانی هەینی: لە کاتژمێر 7ی بەیانی تاوەکو یەکی شەو.

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سۆران، ئاگاداری شۆفێرانی بارهەڵگر و خاوەن مۆتۆرسیکلەکان دەکاتەوە، هەر سەرپێچیکارێک لەو کاتانەی دیاریکراون بەو رێگایانەدا بڕوات، لە رێگەی کامێراکانی (پۆینت تو پۆینت ، جێگر و خولاو) و مەفرەزەکانی هاتووچۆ سزای دارایی بۆ تۆمار دەکرێت.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، ئەم رێنماییە لە رۆژی پینجشەمەوە رێککەوتی 7ـی ئایاری 2026، کاری پێدەکرێت.

رۆژانی پێنجشەممە و هەینی ژمارەیەکی زۆری هاووڵاتییان و گەشتیاران سەردانی ناوچە گەشتیارەکانی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دەکەن و ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی قەرەباڵغیەکی زۆر لە رێگەدا.