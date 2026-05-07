ئەمڕۆ یەکەم کاروانی حاجیانی هەرێم لە هەولێرەوە بەرەو سعوودیە بەڕێکەوتن

ئەمڕۆ پرۆسەی گواستنەوەی حاجیانی هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتی سعوودیە دەستیپێکرد و یەکەم گەشتی ئاسمانی لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە بەرەو جددە ئەنجام درا.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24 رایگەیاند؛ ئەمڕۆ یەکەم کاروانی حاجیانی هەرێم لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە بەرەو سعوودیە بەڕێکەوتن.

کاروان ستوونی راشیگەیاند؛ ئەم هەنگاوە دوای هەوڵە بەردەوامەکانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف دێت، کە لە رێگەی گفتوگۆوە لەگەڵ دەستەی گشتی حەج و عومرەی عێراقی و کۆمپانیای فڕۆکەوانی عێراقی گەیشتنە رێککەوتن بۆ ئەوەی گەشتەکان راستەوخۆ لە فڕۆکەخانەکانی هەرێمەوە بن.

بڕیارە سبەی هەینی 8 ئایار یەکەم گەشتی حاجیان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانییەوە بەرەو سعوودیە ئەنجام بدرێت.