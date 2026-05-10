سبەینێ 294 حاجی بەرەو وڵاتی سعودیە بەڕێدەکرێن

بەڕێوەبەری ئەوقاف و حەج و عومرەی سلێمانی رایگەیاند، بڕیارە سبەینێ پڕۆسەی گواستنەوەی حاجیانی سنووری پارێزگای سلێمانی بۆ وڵاتی سعوودیە دەستپێبکات و لە یەکەم رۆژدا 2 گەشتی ئاسمانی ئەنجام دەدرێت.

مامۆستا عەباس خدر، بەڕێوەبەری ئەوقاف و حەج و عومرەی سلێمانی بە کوردستان24ـی راگەیاند، "سبەینێ دووشەممە، 11ـی ئایاری 2026، لە فڕۆکەخانەی سلێمانی 294 حاجی لە رێگەی 2 گەشتەوە بەڕێدەکرێن، هەر گەشتێک 147 حاجی لەخۆدەگرێت، هەر فڕۆکەیەک 3 کۆمپانیای تێدایە، کە هەرکۆمپانیایەک 49 حاجی لەخۆدەگرێت.

سەبارەت بە کاتی گەشتەکان عەباس خدر گوتی: گەشتی یەکەم: حاجییان کاتژمێر 12:00 بۆ 12:30ی نیوەڕۆ لە فڕۆکەخانە ئامادە دەبن، کاتژمێر 1:00 بۆ 1:30 مەراسیمێکی شایستەی ماڵئاواییان بۆ ڕێکدەخرێت و کاتژمێر 5:00ی ئێوارە فڕۆکەکە بەڕێدەکەوێت.

گەشتی دووەم: حاجییان کاتژمێر 6:00 بۆ 6:30ی ئێوارە لە فڕۆکەخانە ئامادە دەبن و کاتژمێر 11:00ی شەو گەشتەکە ئەنجام دەدرێت.

جێی ئاماژەیە، مەراسیمی بەڕێکردنی حاجیان بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای ئیداری و حکومیی شارەکە بەڕێوەدەچێت، و بڕیارە لە چوارچێوەی پڕۆسەی حەجی ئەمساڵدا، بە کۆی گشتی 1262 حاجی لە سنوورەکە گەشت بکەن.

شەممە 9ـی ئایاری 2026، کاروان ستونی گوتەبێژی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، ژمارەیەک لەو کەسانەی بە مەبەستی ئەنجامدانی فەریزەی حەج بۆ وڵاتی سعوودەیە بەڕێکەوتوون، بە سەلامەتی گەیشتوونەتە ناو خاکی ئەو وڵاتە، ئاماژەی بەوەشکردووە، 880 حاجی ئێستا لە ناو خاکی سعوودیەن و ئەوانی دیکەش بەمنزیکانە دەگەنە مەککە.

کاروان ستونی گوتیشی، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەردەوام پاڵپشت و هاوکاری پرۆسەی حەج بووە و بۆ ئەمساڵیش بڕی دوو ملیار و 800 ملیۆن دیناری وەک پاڵپشتی بۆ پرۆسەکە تەرخان کردووە، ئەوەش لەپێناو کەمکردنەوەی ئەرکی دارایی سەر شانی حاجیان، گوتیشی، لە ماوەی چوار ساڵی کابینەی نۆیەمدا ئەم پاڵپشتییە هەموو ساڵێک بەردەوام بووە.

پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، یەکەم کاروانی حاجیانی هەرێم لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە بەرەو سعوودیە بەڕێکەوتن. بڕیارە ئەمساڵ پێنج هەزار و 120کەس لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ فەریزەی حەج گەشت بکەن.