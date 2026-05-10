داهاتی نانەوتی خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی عێراق

داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی نیسان (4) خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی عێراق.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ یەکشەممە، 10ـی ئایاری 2026، بڕی 50 ملیار و 292 ملیۆن و 213 هەزار دینار، وەک داهاتی نانەوتی بۆ مانگی نیسان (4) بەشێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاندووە، لە بەرەبەیانیی ئەمڕۆوە، نوێنەری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چووەتە لقی هەولێری بانکی ناوەندی بۆ خێرا راپەراندنی کارەکان تا پێش ئەوەی تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراق سەردانی سعوودییە بکات؛ رێکارەکانی ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم تەواو بکات.

سەبارەت بە دابەشکردنی مووچە، سەرچاوەکە روونیکردەوە، "هەر کاتێک پارەکەی بەغدا بگاتە سەر هەژماری وەزارەتمان، راستەوخۆ خشتەی دابەشکردنی مووچە رادەگەیەنین."