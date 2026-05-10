وۆڵ ستریت جۆرناڵ: ئێران سێ خاڵی سەرەکیی پێشنیازەکەی ئەمریکای رەت کردووەتەوە

وۆڵ ستریت جۆرناڵ: ئێران ئامادەیە یۆرانیۆمی پیتێنراو بنێرێتە وڵاتی سێیەم

ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی ئاشکرای کرد، ئێران وەڵامێکی چەند لاپەڕەیی بۆ پێشنیازەکەی ئەمریکا ناردووە، کە تێیدا رەزامەندی لەسەر هەندێک خاڵ نیشانداوە بەڵام هێشتا "بۆشایی گەورە" لە نێوان هەردوولادا ماوە، بەتایبەت لەسەر دۆسیەی ئەتۆمی.

یەکشەممە 10ـی ئایاری 2026، رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" لە زاری چەند سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە بڵاویکردەوە، ئێران لە رێگەی دەوڵەتی پاکستانەوە وەڵامی فەرمیی خۆی بۆ واشنتن ناردووە سەبارەت بە کۆتاییهێنان بە جەنگ. هەرچەندە تاران خواستی بۆ راگرتنی پێکدادانەکان نیشانداوە، بەڵام وەڵامەکەی هەموو داواکارییەکانی ئەمریکا لەبارەی یۆرانیۆمی پیتێنراو و داهاتووی بەرنامە ئەتۆمییەکەی جێبەجێ ناکات.

بەپێی راپۆرتەکە، تاران پێشنیازی کردووە کە تەنیا "بەشێک" لە یۆرانیۆمە زۆر پیتێنراوەکەی تایبەتمەندییەکەی دابەزێنێت، و بەشەکەی تری بنێرێت بۆ وڵاتی سێیەم نەک ئەمریکا. هەروەها ئێران داوای گەرەنتی دەکات کە ئەگەر دانوستانەکان شکستیان هێنا، دەبێت ئەو یۆرانیۆمەی نێردراوەتە دەرەوە بۆی بگەڕێندرێتەوە.

سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە تاران سێ خاڵی سەرەکیی پێشنیازەکەی ئەمریکای رەت کردووەتەوە، ماوەی راگرتنی پیتاندن، ئەمریکا داوای 20 ساڵ راگرتنی پیتاندنی یۆرانیۆم دەکات، بەڵام ئێران تەنیا بۆ ماوەیەکی کورتتر لەوە رازییە، هەڵوەشاندنەوەی بنکەکان، ئێران بە توندی داواکاریی ئەمریکای بۆ تێکدان و هەڵوەشاندنەوەی دامەزراوە ئەتۆمییەکانی رەت کردووەتەوە و ئامادە نییە پێش هەڵگرتنی گەمارۆکان هیچ گەرەنتییەکی یەکلاکەرەوە لەسەر داهاتووی بەرنامە ئەتۆمییەکەی بدات.

ئێران لە جیاتی جێبەجێکردنی مەرجە پێشوەختەکانی ئەمریکا، پێشنیازێکی دیکەی خستووەتەڕوو کە بریتییە لە کۆتاییهێنان بە کردەوە سەربازییەکان، کردنەوەی پلەبەندیی گەرووی هورمز بە رووی کەشتییە بازرگانییەکاندا و هەڵگرتنی گەمارۆی ئەمریکا لەسەر کەشتی و بەندەرەکانی ئێران بە شێوەیەکی هاوکات.

ئەم وەڵامەی ئێران لە کاتێکدایە کە هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ ڕێگری لە گەڕانەوە بۆ جەنگی سەرتاسەری بەردەوامن، بەڵام سووربوونی ئیدارەی ترەمپ لەسەر "چەککردنی ئەتۆمیی ئێران" و پێداگریی تاران لەسەر پاراستنی ژێرخانەکەی، گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی قورستر کردووە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 10ـی ئایاری 2026، ئاژانسی فەرمیی ئێران بڵاویکردەوە، وەڵامی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ دوایین دەقی پێشنیازکراوی ئەمریکا بە مەبەستی کۆتاییهێنان بە جەنگ، رادەستی پاکستانی نێوەندگیر کراوە.