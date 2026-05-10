عێراق ئامادەکارییەکانی بۆ قۆناغی دوای ئاساییبوونەوەی دۆخی گەرووی هورمز ئاشکرا دەکات
وەزارەتی نەوتی عێراق ئاشکرای کرد، کە لە ئەگەری ئاساییبوونەوەی دۆخی گەرووی هورمز، دەتوانن تەنیا لە ماوەی یەک هەفتەدا ئاستی هەناردەکردنی نەوت بگەیننەوە بڕی 3 ملیۆن و 400 هەزار بەرمیلی رۆژانە.
یەکشەممە، 10ـی ئایاری 2026، باسم محەمەد خزەیر، بریکاری وەزارەتی نەوتی عێراق، لە لێدوانێکدا تیشکی خستە سەر جووڵەی هەناردەکردن لە رێگەی گەرووی هورمزەوە و جەختی لەوە کردەوە کە: "پێش رووداوە ئەمنییەکانی ئەم دواییە، عێراق رۆژانە 3 ملیۆن و 400 هەزار بەرمیل نەوتی هەناردە دەکرد، ئەمە لە کاتێکدایە کە قەبارەی بەرهەمهێنانی کرداریی نەوتی عێراق دەگاتە 4 ملیۆن و 200 هەزار بەرمیلی رۆژانە."
روونیشی کردەوە: "لە ئەگەری دووبارە کردنەوە و ئاساییبوونەوەی هاتووچۆ لە گەرووی هورمز، وەزارەتی نەوت توانای ئەوەی هەیە تەنیا لە ماوەی یەک هەفتەدا تێکڕای ئاستی هەناردەکردن بگەڕێنێتەوە بۆ باری سروشتیی پێشووی خۆی."
هاوکات گوتی: "ئێستا دوو کەشتیی پڕ لە نەوتی خاو ئامادە کراون، هەروەها چاوەڕوانی گەیشتنی دوو کەشتیی دیکەشین." دووپاتیش کردەوە کە "کاتی جووڵەکردن و دەرچوونی ئەم کەشتییانە راستەوخۆ بەستراوەتەوە بە سەقامگیریی رەوشی ئەمنیی ناوچەکەوە."
گەرووی هورمز، وەک شادەماری گواستنەوەی نەوت و گازی جیهان، گرژییەکی بێوێنەی بەخۆوە بینیوە. ئەم ناسەقامگیرییەش دوای هەڵگیرسانی جەنگی نێوان ئیسرائیل، ئەمریکا بۆ سەر ئێران لە 28ـی شوباتی رابردووەوە دەستی پێکردووە و کاریگەرییەکی راستەوخۆی لەسەر بازاڕەکانی وزە لە سەرانسەری جیهاندا دروست کردووە.