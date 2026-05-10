تیمەکانی بەرگریی شارستانیی سۆران تەکنیکی نوێ بۆ دۆزینەوەی قوربانیانی رووداوەکەی گەلی عەلی بەگ بەکاردەهێنن

بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی سۆران رایگەیاند، نۆ رۆژە پرۆسەی گەڕان بەدوای ئەو ئۆتۆمبێل و قوربانییانەی کەوتوونەتە ناو رووباری گەلی عەلی بەگ بەردەوامە و بۆ یەکەمجاریش تەکنیکی نوێ بۆ دۆزینەوەی قوربانیان بەکاردەهێنن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 10ـی ئایاری 2026، کاروان میراودەلی، بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی سۆران بە کوردستان24ـی راگەیاند "بە هاوکاری کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت و تیمێکی ئەندازیاری لە هەولێرەوە، تەکنیکی نوێ بەکاردەهێنین، کە ئەمە یەکەمجارە لە بواری بەرگریی شارستانیدا بۆ گەڕان لە ناو ئاودا بەکاریدەهێنین".

سەبارەت بە شێوازی کارکردنی ئامێرەکە، بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانیی سۆران ئاماژەی بەوە کرد، کە ئامێرەکە لە شێوەی چوارگۆشەیەکدایە و هەستیاری (سێنسەر)ی کارەبایی پێوەیە، دەتوانێت تاوەکو قووڵایی 15 مەتر و لە بازنەیەکی 25 مەتریدا، هەر تەنێکی ئاسنین لە ناو ئاودا هەبێت، لە رێگەی ئاماژەی رەنگەکانەوە دەستنیشانی بکات.

کاروان میراودەلی ئاشکرای دەکات "ئامێرەکە لە شوێنێکی دیاریکراو لە نێوان پردی ئالانە و کەناری رووبارەکە، ئاماژەی پێداوین کە تەنێکی گەورەی ئاسنین لە قووڵایی نزیکەی شەش مەتردا بوونی هەیە. بەپێی هەڵسەنگاندنەکانمان، 75% گومان دەکرێت ئەوە خودی ئۆتۆمبێلە ونبووەکە بێت."

شەوی هەینی، 1ـی ئایاری 2026، لە رووداوێکدا ئۆتۆمبێلەک پێنج سەرنشینی تێدابوو، ئافرەت و پیاوەکە لە کاتی رووداوەکەدا لە ئۆتۆمبێلەکە پەڕیوون و سەلامەت دەرچوون، بەڵام بەهۆیەوە سێ منداڵی خێزانەکە کە تەمەنیان (8، 14 و 17) ساڵە، کەوتوونەتە نێو رووبارەکە.

رۆژی سێشەممە، 5ـی ئایاری 2026، تەرمی یەکێک لە قوربانییەکانی رووداوەکەی گەلی عەلی بەگ، لە لایەن تیمەکانی بەرگریی شارستانیی سۆرانەوە تەرمی لاوەند خورشیدـی تەمەن حەفت ساڵان دۆزرایەوە.