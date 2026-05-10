نەوزاد شێخ کامیل: ئەوەی بەغدا بەرامبەر بە جووتیارانی هەرێم دەیکات فشاری سیاسییه‌

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێم دەڵێت: هەرچەندە عێراق بڕی وەرگیراوی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کردووە بە 400 هەزار تۆن بۆ ئەمساڵ، بەڵام ئێمە بەو بڕە رازی نین چونکە زیاتر لە سێ ملیۆن دۆنم زەوی داچێندراوە و بەرهەممان ئەمساڵ زیاد دەکات.

یەکشەممە، 10ـی ئایاری 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێم لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەشازیی هەرێمی کوردستان بۆ کوردستان24ـی رایگەیاند: ئەوەی بەغدا بەرامبەر بە جووتیاران هەرێم دەیکات فشاری سیاسییە.

ئەمەش لە کاتێکدایە سێشەممە 5ـی ئایاری 2026، هیوا عەلی گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی گوتوبوو: ئێمە بڕیارەکەی حکوومەتی فیدراڵمان بۆ دیاریکردنی پشکی گەنمی هەرێمی کوردستان و نرخەکەی رەت کردووەتەوە، بەهۆی ئەوەی ئەو بڕەی دیاری کراوە ناکاتە 25% ئەو بەرهەمەی جووتیارانی هەرێمی کوردستان هەیانە.

باسی لەوەش کردبوو، بە نووسراوێکی فەرمی سەرۆکایەتییەکانی عێراق و نوێنەرانی کورد لە بەغدا ئاگادار کراونەتەوە بۆ ئەوەی ئاگادار بن لەو ستەمەی لە جووتیارانی کورد دەکرێت.

ئەوەشی راگەیاندبوو، بەرهەمی ئەمساڵی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان زیاترە لە دوو ملیۆن تۆن، داوامان لە بەغدا کردووە 50% بەرهەمەکە وەربگرێت.

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، پشکی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستانی بە 400 هەزار تۆن دیاریی کردبوو، کە ئەمەش ناڕەزایەتیی جووتیارانی لێ کەوتەوە، چونکە ئەمساڵ بەهۆی زۆری بارانبارین، رێژەی بەرهەمی گەنم لە چاو ساڵانی رابردوو زۆر زیاترە.