سیناتۆرێک: کۆگاکانی مووشەک و تەقەمەنی سوپای ئەمریکا کەمبووەتەوە

مارک کێلی سیناتۆری دیموکراتەکان رایگەیاند، کۆگاکانی تەقەمەنی و مووشەکەکانی سوپای ئەمریکا کەمبووەتەوە.

مارک کێلی، سیناتور و ئەندامی لیژنەی هێزە چەکدارەکان بە سی ئێن ئێن نیوزی ئەمریکی راگەیاند، "ئەگەر بڵێین تاوەکو کەی دەتوانین ئەم کۆگایانە بەکار بهێنین، ئەوە شۆکهێنەرە."

مارک کیلی ئاماژەی بەوەش کرد، دۆناڵد ترەمپ بەبێ پلان و ئامانجێکی ستراتیجی و بەبێ دیاریکردنی کاتێکی دیاریکراو، ئەمریکای راکێشاوەتە ناو جەنگ لەگەڵ ئێران، بەوهۆیەشەوە تەقەمەنییەکی زۆری بەکار هێناوە.

سیناتۆرەکە ئاماژەی بە کۆنفرانسەکانی پێنتاگۆن کرد، کەباسی لە کەمیی هەندێک تەقەمەنی کردووە، لەوانە مووشەکی تۆماهۆک، ATACMS، SM-3 و پاتریۆت، هەروەها رایگەیاند، پڕکردنەوەی ئەو کۆگایانە "ساڵانێکی زۆری دەوێت".

کیلی راشیگەیاند، ئەگەر ئەمریکا تووشی ململانێیەکی درێژخایەن بێت، رەنگە نەتوانێت بەرگری لە خۆی بکات، گوتیشی، ئەو جەنگەی ئەمریکا ئەگەر لەگەڵ ئێران نەبوایە رەنگە دۆخی واشنتن زۆر لە ئێستا خراپتر بوایە.

لە 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر ئێران و لە ئەنجامدا رێبەر و چەندین سەرکردەی باڵای ئەو وڵاتە کوژران، لەبەرانبەردا ئێران هێڕشی کردە سەر پێگەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لەناوچەکە و گەرووی هورمزیش بەرووی کەشتییە بازرگانیەکان داخست، دوای 39 رۆژ لەجەنگ ئەمریکا ئاگربەستێکی دووهەفتەیی راگەیاند، پاشان ئاگربەستەکەی بۆ کاتێکی نادیار درێژکرایەوە،