وەزارەتی دارایی و ئابووری: بەشێک لە تەمویلی مووچەی مانگی نیسان خرایە سەر هەژماری بانکیمان

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان رایگەیاند، زیاتر لە 663 ملیار دینار وەک بەشێک لە تەمویلی مووچەی مانگی نیسانی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووری.

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەراگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، نیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 11ـی ئایاری 2026، 663 ملیار و 805 ملیۆن دینار، وەک بەشێک لە تەمویلی مووچەی مانگی نیسانی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووری لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

ئاماژە بەوەشکراوە، بڕیارە سبەی سێشەممە، گوژمەی تەواوکاریی مووچە بگاتە سەر هەژماری وەزارەتمان. راستەوخۆ دوای گەیشتنی تەواوی تەمویلەکە و وەرگرتنی پارەکە لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی، خشتەی دابەشکردنی مووچە رادەگەیەنرێت و دەستبەجێ دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی نیسانی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت.

ئەمە لەکاتێکدایە دوێنێ یەکشەممە، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بڕی 50 ملیار و 292 ملیۆن و 213 هەزار دینار، وەک داهاتی نانەوتی بۆ مانگی نیسان (4) بەشێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.