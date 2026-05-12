باڵیۆزی عێراق بۆ کوردستان24: هیچ کۆچبەرێکی نایاسایی هەرێمی کوردستان و عێراق لە لیبیا نەماوە

باڵیۆزی عێراق لە لیبیا رایگەیاند، لە ماوەی دوو ساڵ و نیوی رابردوودا 350 کۆچبەری نایاساییان گەڕاندووەتەوە و جەخت دەکاتەوە، هیچ کۆچبەرێکی دیکەی نایاسایی هەرێمی کوردستان و عێراق لەو وڵاتە نەماوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ی ئایاری 2026، ئەحمەد سەحاف، باڵیۆزی عێراق لە تەرابلوس، بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، بەپێی بەدواداچوونەکان لەگەڵ لایەنە فەرمییەکانی لیبیا، تا ئێستا بوونی هیچ هاووڵاتییەکی هەرێمی کوردستان و عێراق لە وڵاتەکە پشتڕاست نەکراوەتەوە و هەموویان گەڕێندراونەتەوە.

سەحاف ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی هەوڵە بەردەوامەکانی باڵیۆزخانەوە لە ماوەی دوو ساڵ و نیوی رابردوودا و بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لەگەڵ هەردوو حکوومەتی لیبیا و هەرێمی کوردستان؛ سەرکەوتوو بوون لە جێبەجێکردنی پرۆسەی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانە بۆ 350 کۆچبەری هەرێمی کوردستان و عێراق کە پێشتر بە شێوەیەکی نایاسایی چووبوونە ناو خاکی لیبیاوە.

باڵیۆزی عێراق داوا لە خێزانەکان دەکات، رێگە نەدەن رۆڵەکانیان پەنا بۆ کۆچی نایاسایی ببەن، چونکە ئەم کارە ژیانیان دەخاتە مەترسییەوە و رووبەڕووی لێپرسینەوەی یاساییشیان دەکاتەوە.

ئەحمەد سەحاف ئەوەشی خستە روو، تۆڕەکانی قاچاخچێتی و بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە کارەکانیان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بە تاوان هەژمار دەکرێت و سزای توندیان لەسەرە.

لە چەند ساڵی رابردوودا سەدان کۆچبەری عێراقی لە رێگەی خاکی لیبیاوە هەوڵیان داوە خۆیان بگەیەننە وڵاتانی ئەوروپا. ئەم کۆچبەرانە زۆرجار دەبنە قوربانیی دەستی تۆڕەکانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ و قاچاخچییەکانەوە.