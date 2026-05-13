کۆریای باشوور بەشداری لە پاراستنی ئاسایشی گەرووی هورمز دەکات

ئان گیۆ بێک، وەزیری بەرگریی کۆریای باشوور، بە پێت هیگسێتی هاوتا ئەمریکییەکەی راگەیاندووە؛ سیئۆل تاوتوێی دەستپێشخەرییەکەی واشنتن دەکات بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز و ناردنی هێزێکی دەریایی بۆ پاڵپشتیکردنی هێزە ئەمریکییەکان.

لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەییدا لە باڵیۆزخانەی کۆریا لە واشنتن، روونیکردەوە، وڵاتەکەی وەک ئەندامێکی بەرپرسیار لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا بەشداری دەکات و بە چەند قۆناغخێک پێداچوونەوە بە رێگاکانی بەشداریکردن لە پاراستنی ئاسایشی گەرووی هورمزدا دەکات.

وەزیری بەرگریی ئاماژەی بەوە کرد، رێگاکانی بەشداریکردن دەکرێت بریتی بن لە: دەربڕینی پشتگیری، ناردنی کارمەند، ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری و دابینکردنی پێداویستییە سەربازییەکان. ئاماژەی بەوەش کرد، تاوەکو ئێستا گفتوگۆی قووڵ سەبارەت بە بەشداریکردنی راستەوخۆی هێزەکانی کۆریای باشوور نەکراوە، چونکە ئەم بابەتە پێویستی بە رێکارە یاساییە ناوخۆییەکانی وڵاتەکەی هەیە.

هەر لە میانی گفتوگۆکاندا، پرسی گواستنەوەی پێشوەختەی کۆنترۆڵی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان لە کاتی جەنگدا (OPCON) بۆ کۆریای باشوور تاوتوێ کراوە. وەزیرەکە رایگەیاند: "زیادکردنی خەرجییە بەرگرییەکان و هەوڵەکانمان بۆ دابینکردنی توانای سەربازیی سەرەکیمان روونکردەوە، هەروەها هەوڵەکانمان بۆ بنیادنانی ژێردەریایی کە بە وزەی ئەتۆم کار دەکەن باس کران."

ئەم هەڵوێستەی سیئۆل دوای ئەوە دێت، رۆژی دووشەممەی رابردوو، نووسینگەی سەرۆکایەتی کۆریای باشوور سەرکۆنەی هێرشێکی کردە سەر کەشتییەکی بارهەڵگری وڵاتەکەی بە ناوی "HMM Namu" لە گەرووی هورمز و پابەندبوونی خۆی بە پاراستنی ئاسایشی کەشتیوانی و سەلامەتی کەشتییەکان لەو ناوچەیەدا دووپاتکردەوە.