وەزارەتی ناوخۆ بڕیارێکی لە بەرژەوەندیی هاووڵاتییان دەرکرد

وەزارەتی ناوخۆ بڕیاری دا ماوەی تۆمارکردنی ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل بۆ ماوەی یەک ساڵ درێژ بکاتەوە بێ ئەوەی هیچ سزایەکی دارایی بکەوێتە سەر بازرگانان و خاوەن پێشانگاکان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڕیارێکی لە بەرژەوەندیی هاووڵاتییان و بازرگانان دەرکرد.

بەپێی فەرمانی وەزارەت ژمارە 13935 لە 13ـی 5ـی 2029 بەهۆی لێکەوتەکانی بارودۆخی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران بەسەر بژێوی خەڵک و بازرگانییەوە؛ بڕیار درا ماوەی تۆمارکردن بۆ هاوردەکاران درێژ بکرێتەوە.

وەزارەتی ناوخۆ روونیشی کردەوە، بڕیارەکە ئەو بازرگان و خاوەن کۆمپانیا و پێشانگایانەی بواری هاوردەکردن و فرۆشتنی ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل دەگرێتەوە کە پێش جەنگەکە ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیلیان هاوردە کردووە و بەهۆی دۆخی جەنگەوە لە گەراج و پێشانگاکانیان ماونەتەوە و نەیانتوانیوە بیانفرۆشن.

لە بەشێکی تری راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ماوەی یەک ساڵ لە دەرچوونی ئەو فەرمانە مۆڵەتەکەیان بۆ درێژ کرایەوە و هیچ سزایەکی دارایی ناکەوێتە سەریان بۆ ئەوەی هاوکارییەک بێت بۆ تێپەڕاندنی ئەو دۆخە چەقبەستووەی بازاڕ.