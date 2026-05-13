لارا دزەیی بە جلوبەرگی کوردی بەشداریی فێستیڤاڵی کان دەکات

دیزاینەری ناوداری کورد، لارا دزەیی، ئاشکرای کرد، بە ستایلێکی مۆدێرنی جلی کوردی و بە دیزاینێکی تایبەتی خۆی بەشداری لە 79ـەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی کان دەکات.

بڕیارە رۆژی هەینی، 15ـی ئایاری 2026، کاتژمێر 5:00ـی ئێوارە، لارا دزەیی، دیزاینەری جیهانیی کورد، لەسەر فەرشی سووری فێستیڤاڵی فیلمی کان دەربکەوێت. لارا دزەیی لەو بارەوە بە کوردستان24ـی راگەیاند، بۆ ئەم بۆنە جیهانییە، یەکێک لە ناوازەترین کارە کولتوورییەکانی خۆی دەپۆشێت.

لارا دزەیی ئاماژەی بەوە دا، ئەو پۆشاکەی بۆ ئەمساڵ ئامادەی کردووە ناوی "تیشکی خۆر"ە . ئەم دیزاینە تێکەڵەیەکە لە کولتووری رەسەنی کوردی و ستایلی مۆدێرنی "کۆتۆر" .

سەبارەت بە سەرچاوەی ئیلهامی ئەم پۆشاکە، لارا گوتی: "دیزاینەکە ئیلهامی لە خۆرەکەی ناو ئاڵای کوردستان وەرگرتووە، کە گوزارشت لە رووناکی، هێز و ئەو نیشتمانە دەکات کە منی لێوە هاتووم."

ئەم بەشداریکردنەی لارا دزەیی وەک هەنگاوێکی گرنگ دەبینرێت بۆ ناساندنی کولتوور و ناسنامەی کوردی لە یەکێک لە گەورەترین و پڕبایەخترین کایە هونەری و میدیاییەکانی جیهاندا، کە تێیدا دیزاین و مێژووی کورد بە شێوەیەکی سەردەمیانە نمایش دەکرێت.