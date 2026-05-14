بە بەشداریی زیاتر لە 134 هەزار قوتابی تاقیکردنەوە نیشتمانییەکانی پۆلی نۆی بنەڕەتی بەڕێوەدەچێت

کوردستان تاقیکردنەوەی نیشتمانیی پۆلی 9

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، پرۆسەی یەکەم تاقیکردنەوەی نیشتمانیی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان دەستی پێ کرد.

پەیمان خواجە محەمەد، گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، 134 هەزار و 44 قوتابی بەشداریی لە تاقیکردنەوەی نیشتمانییانی پۆلی نۆی بنەڕەتی دەکەن.

ئاماژەی بەوەش کرد، پرۆسەکە بە شێوەیەکی رێکخراو و بە سەرکەوتوویی لە سەرانسەری هەرێم دەستی پێ کردووە.

دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان، لە رێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن و هەموارکراوی تاقیکردنەوەکانی بۆ پۆلەکانی 9ـی بنەڕەتی و 12ـی ئامادەیی و پەیمانگاکان بۆ ساڵی خوێندنی 2025-2026 راگەیاند.

بەپێی نووسراوەکەی وەزارەتی پەروەردە خشتەی تاقیکردنەوەکان بەم شێوەیە.

یەکەم: تاقیکردنەوەکانی پۆلی 9ـی بنەڕەتی 'نیشتمانی'

خولی یەکەم: لە 14-5-2026، دەستپێدەکات تا 25-5-2026 بەردەوام دەبێت.

خولی دووەم: لە 15-6-2026 دەستپێدەکات  تا 30-6-2026 بەردەوام دەبێت.

 

دووەم: تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12ـی ئامادەیی بە هەموو بەشەکانەوە

خولی یەکەم: لە 14-6-2026 دەستپێدەکات  تا 8-7-2026 بەردەوام دەبێت.

خولی دووەم: لە 11-8-2026 دەستپێدەکات  تا 27-8-2026 بەردەوام دەبێت.

 

سێیەم: تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرز بۆ پۆلەکانی 9 و 12

 وەزارەت ئاماژەی بەوە کردووە کە کارگێڕی قوتابخانەکان سەرپشک کراون بۆ دیاریکردنی رۆژانی تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرزی دووەم، بەو مەرجەی لە دوای تەواوکردنی پرۆگرامەکان بێت و ماوەی تاقیکردنەوەکان لە 4 بۆ 5 رۆژ تێنەپەڕێت.

 
 
