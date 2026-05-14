بە بەشداریی زیاتر لە 134 هەزار قوتابی تاقیکردنەوە نیشتمانییەکانی پۆلی نۆی بنەڕەتی بەڕێوەدەچێت
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، پرۆسەی یەکەم تاقیکردنەوەی نیشتمانیی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان دەستی پێ کرد.
پەیمان خواجە محەمەد، گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، 134 هەزار و 44 قوتابی بەشداریی لە تاقیکردنەوەی نیشتمانییانی پۆلی نۆی بنەڕەتی دەکەن.
ئاماژەی بەوەش کرد، پرۆسەکە بە شێوەیەکی رێکخراو و بە سەرکەوتوویی لە سەرانسەری هەرێم دەستی پێ کردووە.
دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان، لە رێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن و هەموارکراوی تاقیکردنەوەکانی بۆ پۆلەکانی 9ـی بنەڕەتی و 12ـی ئامادەیی و پەیمانگاکان بۆ ساڵی خوێندنی 2025-2026 راگەیاند.
بەپێی نووسراوەکەی وەزارەتی پەروەردە خشتەی تاقیکردنەوەکان بەم شێوەیە.
یەکەم: تاقیکردنەوەکانی پۆلی 9ـی بنەڕەتی 'نیشتمانی'
خولی یەکەم: لە 14-5-2026، دەستپێدەکات تا 25-5-2026 بەردەوام دەبێت.
خولی دووەم: لە 15-6-2026 دەستپێدەکات تا 30-6-2026 بەردەوام دەبێت.
دووەم: تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12ـی ئامادەیی بە هەموو بەشەکانەوە
خولی یەکەم: لە 14-6-2026 دەستپێدەکات تا 8-7-2026 بەردەوام دەبێت.
خولی دووەم: لە 11-8-2026 دەستپێدەکات تا 27-8-2026 بەردەوام دەبێت.
سێیەم: تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرز بۆ پۆلەکانی 9 و 12
وەزارەت ئاماژەی بەوە کردووە کە کارگێڕی قوتابخانەکان سەرپشک کراون بۆ دیاریکردنی رۆژانی تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرزی دووەم، بەو مەرجەی لە دوای تەواوکردنی پرۆگرامەکان بێت و ماوەی تاقیکردنەوەکان لە 4 بۆ 5 رۆژ تێنەپەڕێت.