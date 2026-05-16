ئەمریکا رەوانەکردنی هێزەکانی بۆ پۆڵەندا راگرت

سەرچاوەکان بە ئاژانسی "ئەسۆشیێتد پرێس"یان راگەیاندووە، ئەمریکا پرۆسەی بڵاوەپێکردنی هێزەکانی لە پۆڵەندا راگرت، ئەمەش وەک بەشێک لە پلانی کەمکردنەوەی هێزەکان لە ئەوروپا کە لە سەرەتادا جەختی لەسەر ئەڵمانیا کردبووەوە.

دوو بەرپرسی ئەمریکی ئاماژەیان بەوە کردووە، بڵاوەپێکردنی هێزەکان دوای ئەوە هەڵوەشایەوە کە "بیت هیگسێت" وەزیری جەنگی، یاداشتێکی ئاراستەی دەستەی ئەرکانی هاوبەش کردووە بۆ کشانەوەی لیوایەکی شەڕکەر لە ئەوروپا، یەکێک لە بەرپرسەکانیش رایگەیاندووە؛ دەستنیشانکردنی یەکەی مەبەست بۆ فەرماندە سەربازییەکان جێهێڵدراوە.

بەگوێرەی سەرچاوەکان، ئەم بڕیارە تەنیا لیوا شەڕکەرەکەی بنکەی "فۆرت هوود" لە ویلایەتی تەکساس ناگرێتەوە، بەڵکو بووەتە هۆی هەڵوەشاندنەوەی بڵاوەپێکردنی کەتیبەیەکی دیکەش کە راهێنانیان لەسەر هەڵدانی مووشەکی دوورهاوێژ کردبوو و بڕیار بوو رەوانەی ئەڵمانیا بکرێن.

سێ بەرپرسی ئەمریکی باسیان لەوە کردووە، ئەم گۆڕانکارییانە لە چوارچێوەی هەوڵەکانە بۆ جێبەجێکردنی فەرمانێکی سەرۆکایەتی کە لە سەرەتای مانگی ئایاردا دەرچووە، بۆ کەمکردنەوەی نزیکەی 5000 سەرباز لە ئەوروپا. هاوکات هەندێک بەرپرسی دیکە لە ئەوروپا دەڵێن؛ "هێشتا نازانن ئایا راگرتنی هێزەکان لە پۆڵەندا بەشێکە لەو کەمکردنەوەیەی پێشتر راگەیاندرابوو یان نا."

ئەم هەنگاوەی کشانەوە، نیشانەی فراوانبوونی درزی نێوان ئیدارەی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی لە ئەوروپا، بەتایبەت کە سەرۆکی ئەمریکا بەردەوام رەخنە لە ئەندامانی هاوپەیمانی ناتۆ دەگرێت.

لای خۆیانەوە، بەرپرسانی پۆڵەندا دوێنێ هەینی دووپاتیان کردەوە، کشانەوەکەی ئەمریکا بە شێوەیەکی راستەوخۆ دژی پۆڵەندا نەبووە، بەڵکو ئەنجامی بڕیارەکەی ترەمپە بۆ کەمکردنەوەی هێزەکان لە ئەڵمانیا. دۆناڵد توسك سەرۆکوەزیرانی پۆڵەنداش رایگەیاند؛ دڵنیایی پێدراوە بڕیارەکە تەنیا رەهەندێکی لۆجستی هەیە.