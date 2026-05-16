ئەم هەفتەیە پووتین دەچێتە چین

کۆشکی کرێملن رایدەگەیەنێت، سەرۆکی رووسیا، ئەم هەفتەیە سەردانی بەیژینگ دەکات و لە سەردانەکەدا بەیاننامەیەکی هاوبەش بۆ قووڵکردنەوەی هاوبەشیی ستراتیژی و بەرەنگاربوونەوەی فشارە نێودەوڵەتییەکان واژۆ دەکەن.

شەممە 16ـی ئایاری 2026، کۆشکی سەرۆکایەتیی رووسیا (کرێملن) لە راگەیەندراوێکدا بە فەرمی رایگەیاند ڤلادیمیر پووتین، سەرۆکی رووسیا، لەسەر بانگهێشتی شی جینپینگ، سەرۆکی چین، لە رۆژانی 19 و 20ـی ئایاردا سەردانێکی فەرمی بۆ بەیژینگ ئەنجام دەدات.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەم سەردانەی سەرۆکی رووسیا هاوکاتە لەگەڵ 25ەمین ساڵیادی واژۆکردنی "پەیماننامەی دراوسێیەتی باش، دۆستایەتی و هاوکاری"، کە بە بەردی بناغەی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات دادەنرێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی کرێملن، ڤلادیمیر پووتین و شی جینپینگ تاوتوێی قووڵکردنەوەی هاوبەشیی گشتگیر و هەماهەنگیی ستراتیژی نێوان مۆسکۆ و بەیژینگ، ئاڵوگۆڕی بیروڕا دەربارەی پرسە هەستیارە نێودەوڵەتی و هەرێمییەکان و واژۆکردنی بەیاننامەیەکی هاوبەش لە بەرزترین ئاستدا، لەگەڵ چەندین رێککەوتنی حکوومی و وەزاری.

کرێملن دەشڵێت: هەردوو سەرۆک بەشداری لە رێوڕەسمی کردنەوەی "ساڵانی پەروەردەی رووسیا و چین" بۆ ساڵانی 2026-2027 دەکەن. هەروەها بەرنامەی سەردانەکە چاوپێکەوتنی پووتین لەگەڵ لی چیانگ، سەرۆکوەزیرانی چین لەخۆدەگرێت، بە مەبەستی تاوتوێکردنی ئاسۆکانی هاوکاریی بازرگانی و ئابووری لە نێوان هەردوو وڵاتدا.

ئەم سەردانە لە کاتێکدایە کە پەیوەندییەکانی نێوان رووسیا و چین لە ئاستێکی مێژوویی بەرزدایە و هەردوو وڵات دەیانەوێت بەرەیەکی بەهێزتر بەرانبەر فشارە نێودەوڵەتییەکان پێکبهێنن.