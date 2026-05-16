رووسیا و ئیمارات دۆخی ئێران تاوتوێ دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی ڕووسیا و سەرۆکی ئیمارات لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا پرسی ئاڵۆزییەکانی ئێران و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و کاریگەرییەکانیان لەسەر ئاسایشی وزە و ئازادیی کەشتیوانی جیهانی تاوتوێ دەکەن.

شەممە 16ی ئایاری 2026، کۆشکی سەرۆکایەتیی رووسیا (کڕێملن) لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ڤلادیمیر پووتین، سەرۆکی رووسیا، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان، سەرۆکی ئیمارات ئەنجامدا و تێیدا کۆمەڵێک پرسی گرنگی هەرێمی و نێودەوڵەتییان تاوتوێ کرد.

بەگوێرەی راگەیەندراوێکی کۆشکی کرێملن، هەردوو سەرۆک بە وردی باسیان لە دۆخی ئاڵۆزی ئێران کردووە. هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگی بەردەوامبوونی پڕۆسە سیاسی و دیپلۆماسییەکان کردەوە بە مەبەستی گەیشتن بەرێککەوتنێکی ئاشتییانە کە لەسەر بنەمای کۆدەنگی بێت.

لە بەشێکی دیکەی پەیوەندییەکەدا، پووتین سوپاس و پێزانینی قووڵی خۆی بۆ شێخ محەمەد بن زاید دەربڕی بەرانبەر بە هەوڵە مرۆییە بەردەوامەکانی ئیمارات و سەرکەوتنی لە نێوەندگیری نێوان رووسیا و ئۆکرانیا، بەتایبەت لە پڕۆسەکانی گۆڕینەوەی دیلەکانی جەنگدا و ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم هەوڵانە کاریگەرییەکی مرۆیی گەورەیان هەیە.

کرێملن دەشڵێت: هەردوو سەرۆک بیروڕایان دەربارەی پێشهاتە مەترسیدارەکانی ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و تێکچوونی ئاسایش و ئاشتی ناوچەیی ئاڵوگۆڕ کرد و جەختیان لەوە کردەوە کە ئەم ئاڵۆزییانە کاریگەریی راستەوخۆیان هەیە لەسەر ئازادیی کەشتیوانی نێودەوڵەتی، ئاسایشی وزە و ئابووریی جیهانی.

پووتین و بن زاید باسیان لە بەهێزکردنی هاوبەشیی ستراتیژی نێوان هەردوو وڵات و پەرەپێدانی هاوکارییە هاوبەشەکان کرد بۆ بەدیهێنانی ئامانجە هاوبەشەکانیان لەسەر هەموو ئاستەکان.