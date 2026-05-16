عێراقچی: ئەمریکا داوای بەردەوامبوونی گفتوگۆکان دەکات

عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، وڵاتەکەی پەیامی لە ئەمریکییەکانەوە پێگەیشتووە کە تێیدا ئارەزووی خۆیان بۆ بەردەوامبوونی گفتوگۆکان بە مەبەستی گەیشتن بە رێککەوتنی ئاشتی گشتگیر لە ناوچەکەدا دەربڕیوە.

شەممە 16ـی ئایاری 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، ئەمریکا پەیامی بۆ ئێران ناردووە و ئارەزووی خۆیان بۆ بەردەوامبوونی گفتوگۆکان دەربڕیوە، ئاماژەی بەوەشکردووە،"پەیامەکانی واشنتن دوای ئەوە هاتن کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا وەڵامی ئێرانی بە قبوڵنەکراو وەسف کرد"، هەروەها دەڵێت: "هیوادارین عەقڵ و لۆژیک بگەڕێتەوە بۆ کۆشکی سپی."

ئەم قسانەی عێراقچی وەک وەڵامێک بوو بۆ لێدوانەکەی دۆناڵد ترەمپ لە 10ی ئایار کە تێیدا گوتبوی وەڵامی ئێران سەبارەت بە پێشنیازی ئەمریکا بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ "بە هیچ شێوەیەک قبوڵنەکراوە".

ترەمپ لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ترووس سۆشیاڵ" نووسیویەتی: "ئێستا وەڵامی ئێرانم خوێندەوە، بە دڵم نییە، بە تەواوی قبوڵنەکراوە، سوپاس بۆ گرنگیدانتان بەم پرسە."

ئەم هەڵوێستانە هاوکاتە لەگەڵ بەردەوامی گرژییەکان لە گەرووی هورمز و گەمارۆی دەریایی سەر ئێران، هەروەها داخستنی گەرووی هورمزیش یەکێکە لە هەڵوێستە نەگۆڕەکانی ئێران کە تیایدا جەخت لەوە کراوەتەوە تاران ئامادە نییە ئەو گەرووە رادەستی هیچ هێز و وڵاتێکی دیکە بکات، لە بەرانبەردا واشنتن پێداگیرە لەسەر وەرگرتنی ئەو گەرووە و یۆرانیۆمی پیتێنراوی تاران، هەربۆیە سەرەڕای راگەیاندنی ئاگربەست، هەروولایەن بەردەوامن لە تۆمەتبارکردنی یەکتر بە شکاندی ئاگربەست، هاوکات پەیامە هەڕشە ئامێزەکانیان لە دژی یەکتر بەردەوامە.