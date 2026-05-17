سندووقی نێودەوڵەتی دراو روونکردنەوە لەبارەی هاوکاریی عێراق دەدات

سندووقی نێودەوڵەتی دراو رایگەیاند، بەردەوامن لە گفتوگۆکردن لەسەر ئەگەری پێشکەشکردنی پاڵپشتی دارایی بۆ ئەو وڵاتانەی کە بەهۆی جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی وزە و کاڵاکان، بەبێ ئەوەی ئەو هەواڵانە پشتڕاست بکەنەوە کە باس لەوە دەکەن عێراق داوای هاوکاری دارایی کردووە.

رۆیتەرز لە زاری جولی کۆزاک، گوتەبێژی سندووقی نێودەوڵەتی دراو لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاندووە، سندووقەکە بەردەوامە لە گفتوگۆکردن لەسەر هاوکارییە داراییە ئەگەرییەکان بۆ وڵاتانی ئەندام کە بەدەست تێچووی زۆری وزە و کاڵاکانەوە گرفتارن، بەڵام ئەو وردەکارییەکانی لەسەر وڵاتانی دیاریکراو نەخستووەتەڕوو، هەروەها ئامادەنەبوو هیچ لێدوانێک لەسەر راپۆرتێک بدات کە عێراق داوای پاڵپشتی دارایی کردووە.

کۆزاک ئاماژەی بەوەشکرد، ژمارەیەک وڵات داوای پشتیوانی لە سندووقەکە دەکەن لە بواری سیاسەتی ئابووری و ئامۆژگاری سەبارەت بە چۆنیەتی وەڵامدانەوەی شۆکە ئابوورییەکان بەپێی بارودۆخی هەر وڵاتێک.

راپۆرتە میدیاییەکان ئاماژەیان بەوە کردبوو کە عێراق داوای هاوکاریی دارایی لە سندووقەکە کردووە لە ئەنجامی کاردانەوەکانی جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەرزبوونەوەی نرخی وزە، لە کاتێکدا کە بەڕێوەبەری بەڕێوەبردنی سندووقەکە، کریستالینا جۆرجیڤا، پێشتر ئاماژەی بەوەدابوو، رەنگە نزیکەی 12 وڵات پێویستیان بە پاڵپشتی دارایی هەبێت کە لە نێوان 20 بۆ 50 ملیار دۆلاردایە.