پێش 46 خولەک

بڕیارە رێژەی بێکاری و هێزی کار لە هەرێمی کوردستان لە رێگەی رووپێوییەکی مەیدانیی نوێوە دیاری بکرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 17ی ئایاری 2026، سیروان محەممەد، بریکاری وەزارەتی پلاندانانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، ئامادەکارییەکان بۆ دەستپێکردنی رووپێوی هێزی کار لە کوردستان لە قۆناغی کۆتاییدایە.

بریکاری وەزارەتی پلاندانان ئاماژەی بەوە دا، ئەگەر هیچ گرفتێک نەیەتە پێش، کۆتایی مانگی داهاتوو پڕۆسەی مەیدانی بۆ کۆکردنەوەی زانیارییەکان دەستپێدەکات؛ تێیدا هێزی کار و رێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان دیاری دەکرێت.

سیروان محەممەد روونیشی کردەوە، پڕۆسەکە لەگەڵ دەستەی ئامار و رێکخراوی کاری جیهانی بەڕێوەدەچێت، چونکە دواین رووپێوی هاوشێوە لە ساڵی 2021دا کراوە.

بریکاری وەزارەت ئەوەشی خستە روو، دامەزراوەکانیان پشت بە پێشبینی نابەستن، بەڵکو لە رێگەی رێکاری زانستییەوە رێژەی راستەقینەی بێکاری دیاری دەکەن و بڵاو دەکەنەوە.

بە گوێرەی دوایین روپێوی کە لە عێراق کراوە، رێژەی بێکاری لە ساڵی 2024 لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە 14.97%.