کۆتایی مانگی داهاتوو کارەبای بەردەڕەش دەبێتە 24 کاتژمێری

بەڕێوەبەری کارەبای بەردەڕەش ئاشکرای دەکات، بڕیارە تا کۆتایی مانگی داهاتوو کارەبای ناوچەکە ببێتە 24 کاتژمێری، لە قۆناغەکانی سەرەتاشدا داشکاندنی تایبەت لە کرێی کارەبا بۆ هاووڵاتییان دەکرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 16ی ئایاری 2026، ئەرشەد محەممەد عەلی، بەڕێوەبەری کارەبای بەردەڕەش بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند، ماوەی یەک مانگە تیمەکانی پڕۆژەی "رووناکی" کار لەسەر جێبەجێکردنی پڕۆژەکە لە ناوەند، کۆمەڵگە و گوندەکانی دەوروبەری قەزاکە دەکەن.

لە سنووری قەزای بەردەڕەش زیاتر لە 39 هەزار هاوبەشی کارەبا هەن، نزیکەی 14 هەزاریان پێوەری زیرەکیان نەبەستووە.

بەڕێوەبەری کارەبای بەردەڕەش روونیشی کردەوە، کارەکانی تیمەکانی پڕۆژەکە بەسەر دوو قۆناغدا دابەش بوون، قۆناغی یەکەم نوژەنکردنەوەی گۆڕەڕەکانی کارەبایە (محاویلە)، قۆناغی دووەمیش بەستنی پێوەری زیرەکی کارەبایە بۆ ئەو هاوبەشانەی تا ئێستا پێوەرەکەیان نەبەستووە.

ئەرشەد ئاماژەی بەوە کرد، 90%ـی قۆناغی یەکەمی کارەکان تەواو بوون، بەمزووانە ئەو گۆڕەڕانەی ماونەتەوە نوژەن دەکرێنەوە، دواتر دەست بە بەستنی پێوەری زیرەک بۆ ئەو 14 هەزار هاوبەشە دەکرێت.

بەڕێوەبەری کارەبای بەردەڕەش پێی وایە تا کۆتایی مانگی حوزەیرانی داهاتوو، کارەبای ناوەند، کۆمەڵگە و گوندەکانی دەوروبەری قەزاکە بە تەواوەتی دەبێتە 24 کاتژمێری.

ئەوەشی خستە روو، لە سێ مانگی سەرەتای جێبەجێکردنی پڕۆژەکە داشکاندن بۆ هاوبەشان دەکرێت، بە شێوەیەک بۆ مانگی یەکەم 50%، مانگی دووەم 25% و مانگی سێیەم 15% دەبێت.

قەزای بەردەڕەش لە سێ ناحیە، دوو کۆمەڵگە و زیاتر لە 120 گوند پێکهاتووە، یەکێکە لە قەزاکانی پارێزگای دهۆک و دەکەوێتە سەر رێگەی سەرەکیی نێوان دهۆک و هەولێر.

پڕۆژەی رووناکی یەکێکە لە پڕۆژە ستراتیژییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ئامانجی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەرجەم هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان، لەلایەن مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە راگەیەنراوە. پڕۆژەکە سەرەتا وەک ئەزموون لە چەند گەڕەکێکی هەولێر جێبەجێ کرا و دواتر بۆ ناوچە و پارێزگاکانی تر فراوان کرا.

ئامانجی سەرەکیی پڕۆژەکە نەهێشتنی مۆلیدە ئەهلییەکانە لە پێناو کەمکردنەوەی تێچووی سەر شانی هاووڵاتییان و پاراستنی ژینگە.