بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 5.2 پلە باشووری چینی هەژاند

لە ئەنجامی بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 5.2 پلە لە باشووری چین، دوو کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 7000 کەسیش ماڵەکانیان چۆڵ کردووە؛ هاوکات گەڕان بەدوای بێسەروشوێنبوواندا بەردەوامە.

رۆژی دووشەممە 18ی ئایاری 2026، میدیا فەرمییەکانی چین رایانگەیاند، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 5.2 پلە بە پێوەری رێختەر ناوچەی گوانگشی لە باشووری چین هەژاند، لە ئەنجامدا دوو کەس گیانیان لەدەستدا و 13 باڵەخانەش رووخان.

ئاژانسی هەواڵی "شینخوا"ی فەرمی بڵاوی کردەوە، بوومەلەرزەکە لە کاتژمێر 00:21 بە کاتی ناوخۆ لە شاری لیوتشۆ روویداوە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە تاوەکو بەیانی رۆژی دووشەممە، کەسێک بێسەروشوێنە و گەڕان بەدوایدا بەردەوامە.

کەناڵی "CCTV"ی فەرمی چین بڵاوی کردەوە، ئەو دوو کەسەی گیانیان لەدەستداوە ژن و مێردێکن، پیاوەکە تەمەنی 63 ساڵ و ژنەکەش 53 ساڵ بووە. دەسەڵاتدارانی ناوچەکەش ئاشکرایان کردووە کە بەهۆی مەترسییەکانی بوومەلەرزەکەوە، زیاتر لە 7000 کەسیان لە ناوچەکە گواستووەتەوە.

دیمەنە ڤیدیۆییەکان دەریدەخەن کە خەڵکێکی زۆر لە ترسی رووخانی باڵەخانە بەرزەکان هاتوونەتە سەر شەقامەکان. تیمەکانی فریاگوزاری بە هاوکاری سەگی راهێنراو و ئامێری بارهەڵگر لە نێو داروپەردووی خانووە رووخاوەکاندا سەرقاڵی گەڕانن بەدوای رزگاربوواندا.

بوومەلەرزە لە چین رووداوێکی باوە؛ لە مانگی کانوونی دووەمی ئەمساڵیشدا بوومەلەرزەیەکی وێرانکەر ناوچەی تیبتی هەژاند، کە بەهۆیەوە لایەنی کەم 126 کەس گیانیان لەدەستدا و زیانی گەورە بە هەزاران باڵەخانە گەیشت.