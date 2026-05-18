سەڵاحەدین بابەکر:دەمانەوێت ببینە بەشێک لە چارەسەر

گوتەبێژی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان رایدەگەیەنێت، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ئامادەییان نیشانداوە بۆ ڕرگرتنی شەڕی راگەیاندن و دەشڵێت "پێشبینی دەکەین هەردوولا بگەنە ڕێککەوتن."

ئەمڕۆ دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، سەڵاحەدین بابەکر، گوتەبێژی یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژـی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، رایگەیاند "بە هەستکردن بە بەرپرسیارەتی ئایینی، نەتەوەیی و نیشتمانی، بە پێویستمان زانی دەستپێشخەرییەک بۆ چارەسەری ئەو دۆخە چەقبەستوویەی لە هەرێمی کوردستان هەیە، ئامادە بکەین."

سەبارەت بە هەنگاوەکانی دەستپێشخەرییەکە، سەڵاحەدین بابەکر گوتی، "دوای بەدواداچوون و هەڵسەنگاندنەکان، لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کۆبووینەوە و دەستپێشخەرییەکەمان پێشکەش کرد، ئەویش دوای خوێندنەوە، رەزامەندی لەسەر نیشاندا."

گوتەبێژی یەکگرتوو ئاماژەی بەوەش کرد، هەر ئەمڕۆ دووشەممە بۆ هەمان مەبەست سەردانی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانیان کردووە و لەبارەی کۆبوونەوەکەوە گوتی "سەرۆکوەزیران بە شێوازێکی زۆر ئەرێنی پێشوازی لە دەستپێشخەرییەکەی یەکگرتوو کرد."

هەروەها باسی لەوەش کرد کە هەریەکە لە پارتی و یەکێتی ئامادەییان دەربڕیوە بۆ راگرتنی شەڕی راگەیاندن و گوتیشی "پێشبینی دەکەین پارتی و یەکێتی رێکبکەون."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەڵاحەدین بابەکر جەختی لە بێلایەنی حزبەکەی کردەوە و رایگەیاند "ئەم دەستپێشخەرییە ئێستا تایبەتە بە پارتی و یەکێتی، ئەگەر پێویستیش بکات بە لایەنەکانی دیکەی دەگەیەنین. یەکگرتوو بێلایەنی خۆی پاراستووە و ناچێتە پاڵ هیچ لایەنێک، چونکە دەمانەوێت ببینە بەشێک لە چارەسەر."

سەبارەت بە دۆخی پەرلەمانی کوردستان و حکوومەتی عێراق، گوتەبێژی یەکگرتوو بە کورتی ئاماژەی بەوەدا، پارتی و یەکێتی بە تەنیا ناتوانن پەرلەمان کارا بکەنەوە.

دەربارەی بەشداریکردنیان لە حکوومەتی تازەی عێراق رایگەیاند "دەمانویست لە حکوومەتی نوێی عێراق وەزارەتێک وەربگرین، بەڵام پێمان نەدرا."

هاوکات هۆشیار سیوەیلی بەرپرسی پەیوەندییەكانی دەرەوەی پارتی دیموكراتی كوردستان رایگەیاند: رۆسەی پێكهێنانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان گەیشتووەتە دۆخی چەقبەستوویی "دەزانین گەیشتوونەتە قۆناغی چەقبەستوویی دەربارەی پێکهێنانی حکوومەت هیوادارین ئەو دەستپێشخەرییەی کراوە هەرێمی کوردستان لەم قۆناغی چەقبەستوویە رزگار بکات".