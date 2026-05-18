وەزارەتی دەرەوە سەرکۆنەی هێرشە درۆنییەکەی سەر ئیمارات دەکات
وەزارەتی دەرەوەی عێراق سەرکۆنەی ئەو هێرشە دەکات کە کرایە سەر وێستگەیەکی بەرهەمهێنانی وزەی ئەتۆمی لە ئیمارات و جەخت لە پشتیوانی بەغدا بۆ پاراستنی سەروەری و سەقامگیری ئەو وڵاتە دەکاتەوە.
ئەمڕۆ دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا رایگەیاند "بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە دەکەین کە لە رێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە کرایە سەر ئیمارات."
وەزارەتی دەرەوە ئاماژەی بەوەش کردووە، هێرشەکە بووەتە هۆی کەوتنەوەی ئاگر لە موەلیدەیەکی کارەبا لە دەرەوەی وێستگەی "بەرەکە" بۆ وزەی ئەتۆمی لە ناوچەی "زەفرە".
هەروەها لە بەیاننامەکەدا، ئاماژە بەوەکراوە " عێراق هاوسۆزی و پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ دەوڵەتی ئیمارات دووپات دەکاتەوە، لە پێناو پاراستنی سەروەریی خاکەکەی و چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لەو وڵاتەدا."