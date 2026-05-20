ترەمپ: تەنیا بۆ چەند رۆژێکی کەم چاوەڕێی وەڵامی ئێران دەکەین

سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، تەنیا بۆ چەند رۆژێکی کەم چاوەڕێی وەڵامی تاران دەکەن و پێشبینی دەکات لە سەرەتای هەفتەی داهاتوودا وەڵامەکەیان پێ بگات، جەختیش دەکاتەوە کە تاوەکو رێککەوتنی کۆتایی واژۆ نەکرێت، هیچ سزایەک لەسەر ئێران سووک ناکەن.

چوارشەممە 20ـی ئایاری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە نوێترین لێدوانیدا بۆ رۆژنامەنووسان راگەیاندن، ئەوان چەند رۆژێکی کەم چاوەڕێی وەڵامی ئێران دەکەن و گوتی: "پێم وایە دوو یان سێ رۆژی تر، رەنگە هەینی، شەممە یان یەکشەممە، یانیش سەرەتای هەفتەی داهاتوو وەڵامەکەیان پێ بگات. ئێمە تەنیا بۆ ماوەیەکی کەم و دیاریکراو چاوەڕێ دەکەین و کۆتا دەرفەتە." سەرۆکی ئەمریکا دووپاتی کردەوە رێگە نادەن ئێران ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.

سەرۆکی ئەمریکا بە راشکاوی باسی لە دۆخی ناوخۆیی و سەربازیی ئێران کرد و ئاماژەی دا، "ئێران ئێستا نەتەوەیەکی تێکشاوە، ئێمە لەگەڵ کەسانێکدا مامەڵە دەکەین کە خاوەنی لۆژیک و بەهرە و توانایەکی باشی مێشک و بیرکردنەوەن، هیوادارم ئەو کەسانە بگەنە رێککەوتنێک کە بۆ هەموو لایەک باش بێت."

سەبارەت بە سزاکان و فشاری ئابووری، ترەمپ دووپاتی کردەوە، واشنتن هیچ هەنگاوێک بۆ سووککردنی فشارەکان نانێت تاوەکو نەگەنە رێککەوتنی کۆتایی. رایگەیاند: "تاوەکو رێککەوتن واژۆ نەکرێت، هیچ شتێک ئاسان ناکەین و رێگەش بە هیچ جۆرە هەناردەیەکی ئێران نادەین."

ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد کە گەیشتن بە رێککەوتنێکی "100% باش" دەبێتە هۆی پاراستنی کات و وزە و گیانی مرۆڤەکان. گوتیشی: ئەوان لە ئامادەباشی تەواودان و ئەگەر وەڵامی راست و گونجاو لە تارانەوە نەگات، بە خێرایی بڕیاری تر دەدەن