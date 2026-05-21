شارەوانیی سلێمانی: قوربانیکردن لە شەقام و گەڕەکەکان قەدەخەیە

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 21ـی ئایاری 2026، لە راگەیەندراوێکدا سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی، رایگەیاند؛ پێویستە قوربانیکردن لە کوشتارگەکاندا و کاری ئاژەڵداریش لە مەیدانی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵان بکرێت، بە پێچەوانەشەوە لەسەر شەقام و گەڕەک و ناو ماڵاندا رێگەپێدراو نییە و سەرپێچیکاران رووبەڕوو رێکاری یاسایی دەکرێنەوە.

راشیگەیاند؛ لەو پێناوەشدا داواکارین لە لایەنە پەیوەندیدارەکان و مامۆستایانی ئاینی بەشداریی هەڵمەتێکی هۆشیاریی بکەن و لەسەر ئەم بابەتە هانی خێرخوازان بدەن کە پابەندبن بە رێنماییەکانی شارەوانیی و قایمقامییەتی پارێزگای سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی ڤێرتێرنەری سلێمانی، تاوەکو لە كوشتارگەكان ئاژەڵەكانیان بۆ قوربانیكردن ئامادە بکەن.

ئاماژەی بەوەشدا، پێویستە هاووڵاتییان خاوێنی شۆستە و شەقامەکان رابگرن و سەرپێچی رێنماییەکان نەکەن، چونکە بەو کارە دەبنە هۆکاری بڵاوبوونەوەی نەخۆشیی و شێواندنی ژینگە و پیسکردنی شۆستە و شەقامەکان، و تیمەکانمان لە بەشی خزمەتگوزاریی و زیادەڕەویی بە هاوکاریی لیژنە هاوبەشەکان رۆژانی جەژن لە ئەرکدا دەبن بۆ پاراستنی خاوێنی و تەندروستی هاوڵاتییانی خۆشەویست.

لای خۆیەوە هەر ئەمڕۆ کوشتارگەی سلێمانی بە کوردستان24ـی راگەیاندبوو، لە حالەتی ئامادە باشیدان و تەواوی ئامادەکارییەکان کراوە. رایانگەیاند؛ وەرزی هاوین و هاتنی جەژن وایان لێدەکات رێکارەکان توندتر بکەن.

کوشتارگەی سلێمانی جەخت دەکاتەوە، سەربڕینی ئاژەڵ لە دەرەوەی رێکارە تەندروستییەکان، هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایشی تەندروستیی کۆمەڵگە، بۆیە داوا لە هاووڵاتییان دەکات لە دەرەوەی کوشتارگەکان قوربانی نەکەن و ئاژەڵ سەرنەبڕن لە پێناو سەلامەتی و تەندروستیی هاووڵاتییان.