سەرۆکی حکوومەت گەیشتە بەغدا

پێش 5 خولەک

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵای حکوومەت گەیشتە بەغدا و دوو رۆژ لە پایتەختی عێراق دەمێنێتەوە.

بڕیارە سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی فیدراڵ؛ هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان؛ فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق و ژمارەیەک لە سەرکردەی هێزە سیاسییەکانی شیعە و سوننە کۆببێتەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکاندا، وێڕای گفتوگرکردن لەبارەی دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە، چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور، تاوتوێ دەکرێت.