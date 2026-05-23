نێچیرڤان بارزانی و عەباس عێراقچی جەختیان لە سەقامگیریی و ئاسایشی ناوچەکە کردەوە
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، شهوى رابردوو 22ـی ئایاری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، پهيوهندييهكى تهلهفۆنييان کرد.
تيايدا پەرەپێدانی پهيوهندييهكانى عێراق و ههرێمى كوردستانيان لهگهڵ كۆمارى ئيسلاميى ئێران بەتایبەتى لە بواری ئاڵوگۆڕی ئابووری و بازرگانیدا تاوتوێ كرد، ههروهها دهربارهى بەهێزکردنی هەماهەنگی بۆ پاراستنی ئاسایشی سنوور، بيروڕايان گۆڕييهوه.
له تەوەرێکی ديكهى پهيوهندييهكهدا، باسيان له دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە كرد و جهختيان له گرنگیی هەوڵی وڵاتانی ناوچەکە کردهوه بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.
چهند پرسێكى جێى بايهخى هاوبهش، تهوهرێكى ديكهى پهيوهندييه تهلهفۆنييهكهيان بوو.
