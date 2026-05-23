هاووڵاتییانی کوردستان گەشبینن بە سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا

هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان گەشبینن بە سەردانەکەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بۆ بەغدا و چاوەڕوانی کردنەوەی گرێکوێرەکانی لێ دەکەن؛ وەک چۆن لە رابردوودا بۆ هەر شوێنێک دیداری هەبووبێت بێ دەستکەوت نەبووە بۆ گەلی کوردستان، ئەمجارەشیان ئومێدیان هەیە سەرۆککوەزیران کار بکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و بە "کلیلی دەرگا داخراوەکان"ی دەزانن.

رای هاووڵاتییان و شەقام:

هەژار فارس، هاووڵاتی بە کوردستان24ـی "خەڵک بە گشتی و شەقام بەتایبەتی گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان و خودی جەنابی کاک مەسرور بارزانی، دەتوانێت هەموو پرس و کێشە هەڵواسراوەکانی نێوان بەغدا و هەرێمی کوردستان چارەسەر بکات. ئومێد دەکەین لە ماوەی ئەم سەردانەیدا کۆتایی بەو کێشە و ناکۆکییانە بهێنێت، چونکە خەڵک ئومێدی زۆریان لەسەر هەڵچنیوە."

نورەددین ئاڵا، هاووڵاتی "دەتوانێت ئەم دەرگا داخراوانە بکاتەوە، چونکە ئەو لە سیاسەت، دیپلۆماسی و ئاوەدانیدا لە هەموو روویەکەوە ئەزموونی هەبووە. پێشتر بینیومانە هەر جێگایەک رووی تێکردبێت چارەسەری کێشەکانی کردووە. گەشتەکانی بۆ دەرەوەی وڵاتیش چارەسەری کێشەکانی نێوان هەرێم و وڵاتانی بە شێوەیەکی دیپلۆماسییانە و سەرکەوتووانە کردووە، چ لە رووی بازرگانی بێت یان سیاسی، بۆیە گەشبینم کە کێشەکانی بەغداش چارەسەر دەکات."

رابەر ئەنوە، هاووڵاتی "گومانی تێدا نییە سەردانەکانی مەسرور بارزانی هەردەم هیوابەخش بوونە. ئەمجارەشیان لە کاتێکی گونجاو دایە کە سەرەتای دروستبوونی حکومەتی نوێی عێراقە. هیوامان وایە رێککەوتنێکی گشتگیر لەسەر سەرجەم بابەتەکانی پەیوەست بە داهاتی خەڵک بکرێت و ئەو رێککەوتنە زارەکییانەی پێشتر کراون، بخرێنە سەر پەڕاو و بە کرداری جێبەجێ بکرێن."

فەخری شەهاب، هاووڵاتی "هەرکاتێک جەنابی کاک مەسرور بارزانی سەردانی بەغدای کردبێت، کلیلی چارەسەرییەکانی پێیە و گیروگرفتەکانی زۆر بە ئاسانی چارەسەر کردووە. ئومێدەوارین بە دەستێکی پڕ و بەرەکەت بگەڕێتەوە و بابەتی ماددەی ١٤٠ و پێکهێنانی کابینەی نوێ بەدڵی خەڵکی کوردستان و عێراق بێت."

گرنگیی سەردانەکە لەم قۆناخەدا:

لە کاتێکدا چاوەڕوانییە سیاسی و ئابوورییەکان روو لە زیادبوونن، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە سەردانێکی فەرمیی دوو رۆژە دەگاتە بەغدا. ئەم سەردانە بە گرنگترین هەنگاوی سیاسی دادەنرێت، چونکە چاوەڕوان دەکرێت باس لە پرسەکانی (مووچە، بودجە، داهاتی نەوت و پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا) بکرێت، بە ئامانجی ئارامکردنەوەی بارودۆخی سیاسی و باشترکردنی دۆخی ئابووری.

رای شارەزایان و چین و توێژەکان:

کامەران محەمەد، ئەندامی ژووری بازرگانی هەولێر بە کوردستان24ـی گوت، "سەرۆکوەزیران توانیویەتی وێنەیەکی باشی هەرێم لە ناوخۆ و دەرەوە نیشان بدات. ئەم سەردانە هەنگاوێکی دیکەیە بۆ بەهێزترکردنی پەیوەندییە سیاسی و ئابوورییەکان."

عەبدوڵڵا ئەکرەم، جێگری سەرۆکی سەندیکای زێڕەنگران "چاوەڕوانی ئەنجامی باشین، چونکە ئەو هەمیشە جەختی لەسەر پاراستنی ماف و بەرژەوەندییەکانی هاووڵاتییان کردووەتەوە."

هاوڕێ محەمەد، سەرۆکی کۆمەڵەی قورئان خوێنانی کوردستان "سەرۆکوەزیران لە زۆر قۆناغدا بە دانایی و ئارامی مامەڵەی لەگەڵ قەیرانەکان کردووە. خەڵک هیوادارن ئەمجارەش مافەکانی هەرێم پارێزراو بن."

عەبدوڵڵا سەفوان، قوتابی زانکۆ "سەد لە سەد بڕوام وایە دەبێتە هۆی نیشاندانی دۆخێکی باش و بەدەستهێنانی متمانەی پتر لە بەغدا. ئەو پڕۆژە زۆرانەی لە ناوخۆ ئەنجامی دەدات، دەرخەری کارێزمایی ئەون و دەبێتە باسگردنی سەر زاری خەڵک."