مەسرور بارزانی: پرسی مووچە چارەسەر دەبێت

ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا لە بەغدا رایگەیاند، کۆبوونەوەکانی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق و سەرۆکی پەرلەمان ئەرێنی و باش بوون.

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، ئاماژەی بەوە کرد، لە کۆبوونەوەکاندا بە وردی باسیان لەو بابەتانە کردووە کە پەیوەستن بە پەیوەندییەکانی نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵ، بەتایبەتی جەختکردنەوە لە پاراستنی مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان. گوتیشی: "تێگەیشتنێکی باش لەسەر ئەو بابەتانە هەیە و لە چوارچێوەی سەردانەکەشماندا، قسەی زیاترمان لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان دەبێت."

سەبارەت بە پرسی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم، مەسرور بارزانی رایگەیاند، ئەوان گوتیان نابێت بابەتی مووچە تێکەڵی هیچ پرس و بابەتێکی دیکە بکرێت، دەبێت دۆخی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی هەموو خەڵکی دیکەی عێراق بێت.

ئەم سەردانەی سەرۆکوەزیران بۆ بەغدا لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکان دێت بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و دابینکردنی شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، گەیشتە بەغدا و بڕیارە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگ بکات.

تاوەکوو ئێستا سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق و سەرۆکی پەرلەمان کۆبووەتەوە.

سەردانەکە دوو رۆژ دەخایەنێت. لە رۆژی یەکەمدا سەرۆکوەزیران دیدار و کۆبوونەوەی لەگەڵ هەریەک لە هەیبەت حەلبووسی، فایەق زێدان، موسەننا سامەڕایی، محەممەد حەلبووسی، هادی عامری، حەیدەر عەبادی، فالح فەیاز و ئەحمەد ئەسەدی دەبێت.

لە رۆژی دووەمیشدا لەگەڵ خەمیس خەنجەر، قاسم ئەعرەجی، محەممەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی، قەیس خەزعەلی، عادل عەبدولمەهدی، هومام حەموودی، ئەسعەد عیدانی و ئەیاد عەلاوی کۆدەبێتەوە.

لەم کۆبوونەوانەدا باس لە دۆخی ناوچەکە، دوایین پەرەسەندنەکان و تەواوکاریی کابینەکە دەکرێت. سەردانەکە نیشاندانی نیازپاکییە بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور.