مەسرور بارزانی و عەبدولحوسێن مووسەوی جەختیان لە چارەسەرکردنی کێشەکان لە رێگەی دەستوور کردەوە

پێش کاتژمێرێک

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بەغدا، لەگەڵ عەبدولحوسێن مووسەوی، سه‌رۆكى هاوپه‌يمانيى (نه‌هج)ى نيشتمانى کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لەبارەی پرۆسه‌ى سياسيى عێراق و برەودان بە هاريكارى و هاوئاهەنگی نێوان لايه‌نه‌ سياسييه‌كان کرا لەپێناو چارەسەرکردنی کێشەكان و خزمەتکردنی زیاتری هاووڵاتییان.

سەرۆکی حکوومەت پیرۆزبایی دەستبەکاربوونیشی وەک وەزیری نوێی تەندروستیی فیدراڵ لێ کرد.

هەردوولا جەختیان لە پێویستیی چارەسەرکردنی کێشەکان لە ڕێگەی گفتوگۆ و ڕێزگرتن لە دەستوور و مافی گشت پێکهاتەکان کردەوە .

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، گەیشتە بەغدا و بڕیارە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگ بکات.

تاوەکوو ئێستا سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق و سەرۆکی پەرلەمان کۆبووەتەوە.

سەردانەکە دوو رۆژ دەخایەنێت. لە رۆژی یەکەمدا سەرۆکوەزیران دیدار و کۆبوونەوەی لەگەڵ هەریەک لە هەیبەت حەلبووسی، فایەق زێدان، موسەننا سامەڕایی، محەممەد حەلبووسی، هادی عامری، حەیدەر عەبادی، فالح فەیاز و ئەحمەد ئەسەدی دەبێت.

لە رۆژی دووەمیشدا لەگەڵ خەمیس خەنجەر، قاسم ئەعرەجی، محەممەد شیاع سوودانی، نووری مالیکی، قەیس خەزعەلی، عادل عەبدولمەهدی، هومام حەموودی، ئەسعەد عیدانی و ئەیاد عەلاوی کۆدەبێتەوە.

لەم کۆبوونەوانەدا باس لە دۆخی ناوچەکە، دوایین پەرەسەندنەکان و تەواوکاریی کابینەکە دەکرێت. سەردانەکە نیشاندانی نیازپاکییە بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور.