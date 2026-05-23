یونس مەحموود بووە سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق
لە هەڵبژاردنی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق، یونس مەحموود زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا و لە شوێنی عەدنان درجال دەبێتە سەرۆكی چوار ساڵی داهاتووی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق.
ئەمڕۆ شەممە، 23 ئایاری 2026، لە هۆتێل رەشید لە بەغدا هەڵبژاردنی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بەڕێوە چوو. لە قۆناغی یەكەم هەڵبژاردن بۆ یەكلاییكردنەوەی پۆستی سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق كرا. لە كۆی 60 ئەندام، یونس مەحموود دەنگی 38 ئەندامی بەدەستهێنا، لە بەرامبەردا عەدنان درجال 20 دەنگی بەدەستهێنا، بەمەش یونس مەحموود بە فەرمی بووە سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق.