مەسرور بارزانی و فایەق زێدان بارودۆخی سیاسی و گشتیی عێراقیان تاوتوێ کرد

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا، لەگەڵ سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق کۆبووەوە و هەردوولا کۆکبوون لەسەر رێزگرتن لە دەستوور و پاراستنی سیستەمی فیدراڵی.

شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ فایەق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا بارودۆخی سیاسیی و گشتیی عێراق تاوتوێ کرا.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە رۆڵی گرنگ و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەریی عێراق کرایەوە لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی سیاسیی لە وڵاتەکەدا.

هەروەها هەردوولا هاوڕابوون لە سەر پێویستیی رێزگرتن لە دەستوور، سیستەمی فیدراڵی و پاراستنی مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان و گشت پێکهاتەکان.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵای حکوومەت گەیشتە بەغدا و دوو رۆژ لە پایتەختی عێراق دەمێنێتەوە.