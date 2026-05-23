مەسرور بارزانی: داوامان کردووە مووچە لە بابەتەکانی دیکە جیا بکرێتەوە
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، جەختی لەوە کردەوە، هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی بە زووترین کات کابینەی نوێی حکوومەت پێکبێت. دەشڵێت: "لە کۆبوونەوەکانمان لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق داوامان کردووە پرسی مووچە لە بابەتەکانی دیکە جیا بکرێتەوە".
شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دوای کۆتاییهاتنی کۆبوونەوەی لەگەڵ موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: ئێمە پەیوەندییەکی مێژووی و دوورودرێژمان لەگەڵ هاوپەیمانی عەزم هەیە و خاڵی هاوبەشمان زۆرە.
ئاماژەی بەوە کرد، بەردەوام دەبین لە هەماهەنگی لەگەڵ یەکدی بۆ چارەکردنی ئەو پرسانەی کە تاوەکوو ئێستا لەسەر ئاستی فیدراڵیدا ماون.
سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە بارەی مووچەوە، رایگەیاند: لە کۆبوونەوەکانماندا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق، داوامان کردووە پرسی مووچە جیا بکرێتەوە لە هەموو کێشەکانی دیکە، هەروەها مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان وەک مووچەی هەر هاووڵاتییەکی دیکەی عێراقی مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت.
لە بارەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی ئاشکرای کرد، "لەمێژە داوامان کردووە کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکبێت، هیچ گرفتێکیش لە لایەن ئێمەوە نییە."
هاوکات گوتیشی: "هەموو هەوڵێک دەخەینەگەڕ بۆ ئەوەی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە زووترین کات پێکبێت".
پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 23ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵای حکوومەت گەیشتە بەغدا و دوو رۆژ لە پایتەختی عێراق دەمێنێتەوە.