مەسرور بارزانی بۆ کوردستان24: لەگەڵ قاسم ئەعرەجی باسی هێرشەکانی سەر کوردستانمان کرد

پێش 55 خولەک

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی رایگەیاند، لەگەڵ راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق باسی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستانیان کردووە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانى، سه‌رۆكى حکوومەتی هه‌رێمى كوردستان، لە بەغدا، له‌گەڵ قاسم ئەعرەجی، راوێژكارى ئاسايشى نیشتمانيى عێراق کۆبووەوە.

دوای کۆبوونەوەکە، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و قاسم ئەعرەجی، وەڵامی ژمارەیەک پرسیاری رۆژنامەنووسانیان دایەوە.

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە وەڵامی پرسیارێکی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، سەبارەت بە هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی سەر هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، "ئێمە قسەمان کردووە و بەڕێزیشیان (قاسم ئەعرەجی) هەمیشە پاڵپشت بووە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین، ئەو تەهدیداتانەی لەسەر هەرێمی کوردستان و هەموو عێراق هەیە، ئینشائەڵڵا نەهێڵین و جەنابیشیان دەوری خۆی بینیوە".

لە لای خۆیەوە قاسم ئەعرەجی لەبارەی سەردانەکەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، گوتی، "زۆر دڵخۆشین بەم سەردانە گەورەیەی جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، برا و ئازیزم کاک مەسرور. ئینشەڵا کارەکان بە باشی و بە خێر دەڕۆن بەڕێوە".

قاسم ئەعرەجی باسی لەوەش کرد "تێگەیشتنێکی گەورەش لە نێوان هەرێم و حکوومەتی فیدراڵیدا هەیە، بە جۆرێک کە لە بەرژەوەندیی هەموو عێراقییەکاندا بێت. هەمیشە و لە هەر کاتێکدا بێت بەخێرهاتنی لێ دەکەین و هەمیشە لەسەر سەر و چاومانە."