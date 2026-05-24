فلۆرێنتینۆ پێرێز هەڕەشەی دوورخرانەوەی لە هەڵبژاردنی ریال مەدرید لەسەرە

پێش 32 خولەک

سەرچاوەیەكی راگەیاندنی نزیك لە یانەكە رایگەیاندووە فلۆرێنتینۆ پێرێز بەهۆی هەڵەیەك لە ئەنجامدانی رێككارەكانی خۆبەربژێركردنەوەی بۆ سەرۆكایەتی ریال مەدرید رەنگە لە هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری ریال مەدرید دووربخرێتەوە.

دوای وەرزێكی كارەساتبار، فلۆرێنتینۆ پێرێز لە كۆنفرانسێكی رۆژنامەوانی دا وەكو تەحەدایەك داوای هەڵبژاردنی پێشوەختەی كرد.

ئێنریكی ریكیلمی دەبێتە یەكێك لە ركابەرەكانی فلۆرێنتینۆ پێرێز بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆكایەتی ریال مەدرید، ریكیلمی ناوی خۆی وەكو بەربژێری سەرۆكایەتی تۆمار كرد.

بە گوێرەی رۆژنامەی ماركا، لێژنەی هەڵبژاردنەكانی ریال مەدرید، داواكارییەكی فلۆرێنتینۆ پێرێز بۆ دابینكردنی كارتی دڵنیایی بانكی بۆ خۆبەربژێركردن رەتكردەوە، ئەمەش دەبێتە هەڕەشە بۆ دوورخرانەوەی پێرێز، چونكە پێرێز پێیوابوو لێژنەكە چاوپۆشی لە هەندێك رێككارەكانی دەكەن، بەڵام پێرێز كاتێك بڕیاری لێژنەكەی بینی شۆك بووە.

پێگەی IUSSPORT نووسیویەتی: بڕگەیەك لە نێو یاسای هەڵبژاردنەكان لە 2022 زیاد كراوە و پێرێز بۆ خۆی واژۆی لەسەر كردووە، كە هیچ كەسێك بۆی نییە ئەگەر مەرجەكانی دڵنیایی بانكی تەواو نەبێت خۆی بەربژێر بكات.

بەپێی راپۆرتێكی شیكاری ماركا، فلۆرێنتینیۆ پێرێز سەڕەڕای ئەوەی لە نێوان ساڵانی 2024 ـ 2025 داهاتی یانەكە بە رێژەیەكی ئێجگار زۆر زیادی كردووە، بە جۆرێك لە 211 ملیۆن یۆرۆ گەیشتووەتە 237 ملیۆن یۆرۆ، بەڵام پێرێز لە راپۆرتی دارایی باجی بەپێی ئەو زیادبوونە نەداوە، ئەمەش كێشەی بۆ فلۆرێنتینۆ پێرێز دروستكردووە كە نەتوانێت لە بانكی نێودەوڵەتی كارتی دڵنیایی پێبدرێت.