لە هەولێر بەردی بناخەی پارکێکی گەورە دانرا

ئەمڕۆ یەکشەممە، 24ـی ئایاری 2026، بەردی بناخەی پڕۆژەیەکی ستراتیژیی ژینگەیی لەسەر رێگای مەخموور دانرا، کە تێیدا بازاڕێکی میلی دەگۆڕدرێت بۆ پارکێکی مۆدێرن بە ڕووبەری 42 هەزار مەتر دووجا.

ئەم پڕۆژەیە کە هەزاران نەمامی جۆراوجۆری وەک "سیسەم، زەیتوون و سنەوبەر" لەخۆدەگرێت، ئامانجی سەرەکی گەڕاندنەوەی هاوسەنگیی ژینگەیی و باشترکردنی کوالێتی هەوای هەولێرە، ئەم پارکە ساڵانە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی زیاتر لە 33 تۆن دوانە ئۆکسیدی کاربۆن، پڕۆژەکە سیستەمێکی ئاودانی مۆدێرنی بۆ دابینکراوە کە عەمبارێکی ئاوی 100 هەزار لیتری لەخۆدەگرێت.

لەوبارەوە ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، "ژینگەپارێزی و فەراهەمکردنی هەوایەکی پاک، کاری لە پێشینەی کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە.

پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، هەموو پڕۆژە ستراتیژییەکانی حکوومەت، لەوانە زیادکردنی رێژەی سەوزایی، دروستکردنی پشتێنەی سەوز و بونیادنانی بەنداو و پۆندەکان، لە پێناو رووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوا بووە گوتیشی "تەنانەت لە پڕۆژەکانی کەرتی تایبەتیشدا، مەرجی رواندنی دار و نەمام وەک بەشێکی دانەبڕاو چەسپێنراوە."

لەبارەی دۆخی هەوای پایتەختەوە، ئومێد خۆشناو روونیکردەوە، لە ساڵانی رابردوو بەهۆی لێکەوتەکانی گۆڕانی کەشوهەوا و قەیرانەکان، ئاستەنگی زۆر هەبوون، بەڵام ئێستا بەهۆی هەوڵە بەردەوامەکانەوە، دۆخی هەوای هەولێر بەرەو باشتربوون چووە، داوای لە هاووڵاتیانیش کرد کە هاوکار بن و پارێزگاری لە ژینگەی شارەکەیان بکەن.

ئەم پڕۆژە نوێیەی گەڕەکی کرێکاران، وەک هەنگاوێکی گرنگ لە چوارچێوەی هەوڵەکانی حکوومەت بۆ کەمکردنەوەی دەردانی کاربۆن و مۆدێرنکردنی سیمای شارەکە هەژمار دەکرێت