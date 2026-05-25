21 لایەنی کوردی لە قامشلۆ ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی دیمەشق رەتدەکەنەوە

21 لایەن و بزووتنەوەی سیاسیی کوردی لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریا (رۆژئاوای کوردستان)، ئەنجامەکانی ئەو پرۆسەیەیان رەتکردەوە کە حکوومەتی دیمەشق بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی پەرلەمان رێکیخستبوو. لایەنە کوردییەکان پرۆسەکە بە "سەپاندنی ئەندامان لە سەرەوە بۆ خوارەوە" وەسف دەکەن و دەڵێن نوێنەرایەتی ئیرادەی گەلی کورد ناکات.

دووشەممە 25ـی ئایاری 2026، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە شاری قامشلۆ، نوێنەرانی 21 پارتی کوردی، لە نێویاندا پارتی یەکێتی دیموکرات (پەیەدە)، بەیاننامەیەکی هاوبەشیان دژی میکانیزمی هەڵبژاردنەکانی دیمەشق بڵاوکردەوە. لایەنەکان رایانگەیاند: "ئەم پرۆسەیە جارێکی دیکە هەوڵەکانی دیمەشقی بۆ پەراوێزخستن و دوورخستنەوەی لایەنە راستەقینەکان لە رێگەی دەستنیشانکردنی کەسایەتیی دیاریکراو دەرخستەوە."

بەپێی دەستووری کاتیی سووریا، ئەنجوومەنی گەل (پەرلەمان) لە 210 ئەندام پێکدێت. دوو لەسەر سێی ئەم ئەندامانە لە لایەن لیژنە ناوخۆییەکانەوە هەڵدەبژێردرێن کە ئەوانیش لە لایەن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانەوە کە ئەحمەد شەرع، سەرۆکی ئەو وڵاتە دەستنیشانی کردوون دیاری کراون. لایەنە کوردییەکان دەڵێن ئەم شێوازە هیچ بنەمایەکی دیموکراسیی تێدا نییە و ئەو کەسانەی لە حەسەکە و کۆبانێ بە ناوی کوردەوە سەرکەوتوون "تەنیا نوێنەرایەتی خۆیان دەکەن، نەک گەلی کورد."

لەو پرۆسەیەی رۆژی یەکشەممە بەڕێوەچوو، 9 نوێنەر بۆ پارێزگای حەسەکە و 2 نوێنەر بۆ ناوچەی کۆبانێ دەستنیشان کران. ئەم هەنگاوەی دیمەشق دوای ئەوە دێت کە لە مانگی کانوونی دووەمی رابردوودا، لایەنە کوردییەکان و حکوومەتی سووریا رێککەوتبوون لەسەر یەکخستنی دامەزراوە مەدەنی و سەربازییەکان، بەڵام ئێستا لایەنە کوردییەکان دەڵێن ئەم جۆرە هەڵبژاردنانە خزمەت بە پرۆسەیەکی سیاسیی گشتگیر ناکات.

لەلایەکی دیکەوە، لە پارێزگای سووەیدا (کە زۆرینەیان درووزن) هیچ هەڵبژاردنێک بەڕێوەنەچووە بەهۆی بەردەوامیی گرژییەکان لەگەڵ دیمەشق. حیکمەت هیجری، رێبەری رۆحیی درووزەکان کە دژی سیاسەتەکانی دیمەشقە، جارێکی دیکە داوای "ئیدارەی خۆسەر"ی بۆ سووەیدا کرد و رایگەیاند: "ئێمە باشتر دەزانین چۆن کاروباری ناوچەکەی خۆمان بەڕێوەبەرین."

بڕیارە یەک لەسەر سێی ئەندامانی ماوەی پەرلەمانی سووریا راستەوخۆ لە لایەن ئەحمەد شەرعەوە دەستنیشان بکرێن، ئەمەش وای کردووە رەخنەگرانی ناوخۆ و دەرەوە پرۆسەکە بە "نادیموکراتی" و وەک هەوڵێک بۆ کۆنترۆڵکردنی پەرلەمان لە لایەن دەسەڵاتەوە وەسف بکەن.