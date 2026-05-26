موجتەبا خامنەیی داوای نزا لە حاجیان دەکات

موجتەبا خامنەیی: چیتر میلی کاتژمێری ناوچەکە لەبەرژەوەندی ئەمریکا ناگەڕێتەوە

پێش کاتژمێرێک

موجتەبا خامنەیی رێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامیی ئێران پەیامێکی بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت "بە رووخاندنی رژێمی پەهلەوی، دەستی ئەمریکا بڕدرا و کۆتایی بە هەژموونی ئیسرائیلیش هێندرا، چیتر میلی کاتژمێری ناوچەکە ناگەڕێتەوە".

موجتەبا خامنەیی ئەمڕۆ سێشەممە 26ی ئایاری 2026، بە بۆنەی وەرزی حەجی ئەمساڵ پەیامەکەی بڵاوکردووەتەوە و داوا لە حاجیان دەکات لە پێناو ئازادیی فەڵەستین، مزگەوتی ئەقسا و سەرکەوتن بەسەر بە خۆ بەزلزانی جیهان، نزا بۆ یەکڕیزیی موسڵمانانی جیهان بکەن.

هەروەها دەڵێت "میلی کاتژمێر بەرەو دواوە ناگەڕێتەوە و گەلان و وڵاتانی ناوچەکە، چیتر نابنە قەڵغانی بنکە ئەمریکییەکان. هەربۆیە ئەمریکا سەرەڕای ئەوەی چیتر شوێنێکی ئارامی بۆ بەدکاری و جێگیرکردنی بنکە سەربازییەکانی لە ناوچەکەدا نابێت، رۆژ لە دوای رۆژ هەژموونی کەم دەبێتەوە. هاوکات ئیسرائیل لە کۆتا رۆژەکانیدا نزیکبووەتەوە".

لە بەشێکی دیکەدا، رێبەری باڵای شۆڕشی ئسیلامیی ئێران ئاماژەی بە فەریزەی حەج، بەستنی ئیحرامی، تەواوفی کەعبەی پیرۆز و بەردبارانکردن کردووە و دەڵێت "گەلی ئێران بە شۆڕشی ئیسلامی دەستی بەم کۆچە کرد و وەڵامی بانگەوازی ئیبراهیمی دایەوە، بەرگی ژێردەستەیی داماڵی و ئیحرامی بەختەوەریی دنیا و قیامەتی پۆشی، بە گوتنەوەی (اللە اکبر)، گەلی موسڵمانی ئێران 47 ساڵ لەمەوبەر راپەری و رژێمی دیکتاتۆری پەهلەوی رووخاند، دەست و پێی ئەمریکای تەماحکار و سەرکوتکەری لە وڵاتدا بڕی و هەژموونی ئیسرائیلیشی بە تەواوی بنبڕ کرد".

ئاماژەی بە جەنگی هەشت ساڵەی ئێران و عێراق کردووە و نووسیویەتی: هەر بە چەکی (اللە اکبر)، جەنگاوەرانی بوێر و گیانفیدای ئێران توانیان بەرانبەر بە دەستدرێژیی رژێمی بەعسی سەددامی بۆ سەر خاکی ئێران، هەشت ساڵ بەرگرییەکی پیرۆز بکەن، ئەمە سەرەڕای پاڵپشتیی هەموو هێزەکانی رۆژهەڵات و رۆژئاوا لە رژێمی بەعس؛ هەروەها کۆماری ئیسلامی ئێران چەندین ساڵ دواتر بەرانبەر گەمارۆ ئابوورییەکان، سزا ستەمکارییەکان، هێرش و هەڕەشە سیاسی، پڕوپاگەندە ئابوورییەکانی دوژمنان، هەر بە خۆڕاگری و بە بەهێزییەوە مایەوە.

رێبەری شۆڕشی ئیسلامیی ئێران دەڵێت "موسڵمانان و گەلانی ناوچەکە بەرژەوەندییەکی زۆر و هاوبەشی هەیە کە سیاسەتی نوێ ناوچەکە و جیهان دابڕێژنەوە، بۆیە لە پێناو چاکە و چاکسازیدا بە دڵسۆزی و پاکییەوە داوای دۆستایەتی و هاوکاریی لە سەرجەم وڵاتان و حکوومەتە ئیسلامییەکان دەکەم، بۆ ئەوەی بە هاوکاریی یەکتر لە پێناو پێشکەوتنی نەتەوەی ئیسلامی و چارەسەرکردنی کێشەکانی جیهانی ئیسلامدا هەنگاو بنێین".