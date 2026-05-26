وردەکاریی دابەشکردنی مووچەی لە رێگەی "هەژماری من"

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، نزیکەی 800 هەزار مووچەخۆری کەرتی گشتی مووچەی مانگی ئایار (پێنج)، بە شێوەی دیجیتاڵی، لە رێگەی پڕۆژەی "هەژماری من" وەردەگرن.

خشتەی 1: ژمارەی فەرمانبەران کە بەدیجیتاڵی مووچەی مانگی پێنچ وەردەگرن بەپێی پارێزگا:

پارێزگا سوودمەند هەولێر 373,300 سلێمانی 227,600 دهۆک 181,900 هەڵەبجە 12,950 کۆی گشتی 795,750

پڕۆژەی هەژماری من، لە ساڵی 2023 لەلایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندرا، وەک بەشێک لە کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەت بۆ بە مۆدێرنکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و بەهێزکردنی گشتگیریی دارایی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان. تا ئێستا زیاتر لە 800,000 مووچەخۆر کارتی بانکییان وەرگرتووەتەوە لە رێگەی پڕۆژەی هەژماری من کە 900,000 مووچەخۆری کەرتی گشتی خۆیان تۆمارکردووە لە پڕۆژەکە.

لە چوارچێوەی پرۆژەکە، لەلایەن بانکە بەشداربووەکان زیاتر لە 600 ئامێری ڕاکێشانی پارە (ATM) لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان جێگیرکراون بۆ ئەوەی هاووڵاتیان بەشێوەیەکی 24 کاتژمێری بتوانن پارە رابکێشن. وا بڕیارە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوەکو کۆتاییهاتنی پڕۆژەکە ژمارەی ئامێرەکانی راکێشانی پارە (ATM) لە 1,000 ئامێر تێبپەڕێنێت کە ئەمەش هاوتایە لەگەڵ ڕێساکانی بانکی ناوەندی