هاڕوون ئەحمەد بڕیاری دا یانەی دهۆك جێبهێڵێت

هاروون ئەحمەد لە نێوان دوو بژاردە خۆی یەكلایی كردەوە

پێش دوو کاتژمێر

هاروون ئەحمەد، جەنگاوەرە دێرینەكەی دهۆك بڕیاری داوە بە یەكجاری ماڵئاوایی لە ریزەكانی هەڵۆیەكانی بادینان بكات و لەبەردەم دوو بژاردەی یەكلاكەرەوەدایە.

هاوڕوون ئەحمەد، كاپتن و مایسترۆی یانەی دهۆك بڕیاری داوە لە مێركاتۆی هاوینە یانەكە جێبهێڵێت، سبەی دوایین یاریی لەبەردەم هاندەرانی دهۆك دەكات و ماڵئاوایی لە یانەكە دەكات.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، هاوڕوون ئەحمەد ئۆفەرێكی لە خولی سعوودیە و كوێت پێگەیشتووە، لە خولی ئەستێرەكانی عێراقیش ئۆفەرێكی گرانبەهای پێگەیشتووە.

هاروون ئەحمەد، تەمەنی 31 ساڵە، بڕیاری داوە لە نێو عێراق تەنیا یاریی بۆ گەرمە بكات، لە دەرەوەی عێراقیش زیاتر لە یانەی قادسیەی كوێتی نزیكە.

هاروون ئەحمەد، پێشتر لە خولەكانی كوردستان، یاریی بۆ یانەكانی هەڵۆ و برایەتی كردووە، لە خولی ئەستێرەكانی عێراقیش درێسی زاخۆی پۆشیوە، لە دەرەوەی عێراقیش 51 یاری بۆ داڵكورد كردووە، 2 گۆڵ و ئەسیستێكی كردووە.

هاڕوون ئەحمەد بۆ یەكەمجار لە 2020 واژۆی لەسەر گرێبەستی یانەی دهۆك كرد، لەگەڵ یانەی دهۆك لە سەرجەم پاڵەوانێتییەكان بەشداریی لە 67 یاری كردووە، گۆڵێك و چوار ئاسیستی كردووە.