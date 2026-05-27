بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی: فرۆشیارانی خۆراکی ماوەبەسەرچوو سزا دراون

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، بۆ رێکخستنی بازاڕ و پاراستنی سەلامەتیی هاووڵاتییان، هەڵمەتەکانی چاودێریکردنیان بە هەماهەنگی لەگەڵ لێژنەکانی قایمقامییەت فراوانتر کردووە و رێکاری پێویستیشیان بەرانبەر بە دەیان سەرپێچیکار گرتووەتە بەر.

نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، "لەپێناو پاراستنی سەلامەتیی هاووڵاتییان و جێگیرکردنی نرخەکان، لەگەڵ لێژنەکانی قایمقامییەت چاودێریی بازرگانیمان فراوان کردووە و ئێستا تیمەکان بەیانیان و ئێواران دەردەچن بۆ سەردانیکردنی کۆگا و کۆمپانیاکان و هەموو ئەو ناوەندە بازرگانی و فرۆشگایانەی شتومەک دەفرۆشن".

سەبارەت بە شێوازی کارکردنیان، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی ئاماژەی بەوە کرد، چاودێرییەکی ورد دەکەن لەسەر نرخ و جۆری بەرهەم و پاکوخاوێنی.

نەوزاد شێخ کامیل ئاماژەی بەوە دا، لەم چەند رۆژەدا دەیان سەرپێچی کراوە، لەوانەش یاریپێکردن بە نرخ و گۆڕینی ماوەی بەسەرچوونی کاڵاکان و تێکەڵکردنی بەرهەمی ماوەبەسەرچوو لەگەڵ کەرەستەی تر، لەگەڵ فرۆشتنی ئەو کاڵایانەی لە رووی تەندروستییەوە پاکوخاوێن نین.

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی روونیشی کردەوە، بەرانبەر بە هەموو ئەو سەرپێچییانە رێکاری پێویستیان گرتووەتە بەر بۆ ئەوەی بتوانن بە تەواوی کۆنترۆڵی بازاڕ بکەن و رێگری لە فێڵکردن بکەن.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بازرگانی سەربە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و بەرپرسە لە رێکخستنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و چاودێریکردنی بازاڕەکان.

ساڵانە لێژنە هاوبەشەکانی قایمقامییەت بە هەماهەنگی لەگەڵ تیمەکانی چاودێریی بازرگانی، سەدان سەردان بۆ بازاڕ و شوێنە بازرگانییەکان دەکەن. ئامانج لەم هەڵمەتانە رێگریکردنە لە قۆرخکاری و گرانفرۆشی و فرۆشتنی خۆراکی ماوەبەسەرچوو.

بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی بازرگانی، ساڵانە بە دەیان تۆن خۆراکی خراپ و ماوەبەسەرچوو لەناو دەبرێن و سەرپێچیکارانیش بە سزای دارایی و داخستنی شوێنەکانیان سزا دەدرێن.

لە کاتی بۆنە و جەژنەکان یان روودانی قەیرانی ئابووریدا، هەڵمەتەکانی چاودێریکردن چڕتر دەکرێنەوە بۆ پاراستنی توانای کڕینی هاووڵاتییان و رێگریکردن لە هەر هەوڵێک بۆ قۆرخکردنی بازاڕ.