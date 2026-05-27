ئومێد خۆشناو چالاکییەکی جیاواز بۆ بەساڵاچووان رێکدەخرێت

پارێزگاری هەولێر راگەیاند؛ چەند زانیارییەکی لەسەر دۆخی شارەکە و ئاماری گەشتیاران لە جەژندا خستە ڕوو.

ئەمڕۆ چوارشەممە 27ـی ئایاری 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە رێگەی کوردستان24ـەوە پیرۆزبایی جەژنی لە تەواوی خەڵکی کوردستان کرد و رایگەیاند: "خەڵکی کوردستان زەحمەتییەکی زۆریان بینیوە، هیوادارم ئەو زەحمەتییانەمان تێپەڕاندبێت. هیوادارم ئەم جەژنە ببێتە هەوێنی برایەتی و تەبایی نێوان هەموو لایەنە سیاسییەکان و پێکهاتە کۆمەڵایەتییەکان و هەمووان بە ئارامی بژین."

سەبارەت بە کەرتی گەشتیاری، پارێزگاری هەولێر ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی کاریگەرییەکانی جەنگەوە لە جەژنی رەمەزاندا گەشتیارێکی کەم روویان لە هەرێم کردبوو، بەڵام بۆ ئەم جەژنە ئامارەکان دڵخۆشکەرن. گوتیشی: "تەنیا لە ماوەی نێوان 19ـی ئایار تاوەکو دوێنێ سێشەممە 26ـی ئایار، 77 هەزار گەشتیار روویان لە هەولێر کردووە."

خۆشناو روونیکردەوە، سیستەمی راگەیاندنی ئامارەکان گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە و ئێستا سێ مانگ جارێک ئامارەکان بڵاودەکرێنەوە. پێشبینیشی کرد، ژمارەی گەشتیاران زۆر لەوە زیاتر بێت کە تۆمارکراوە، چونکە ئامادەکارییەکان بە باشی کراون.

پارێزگاری هەولێر تیشکی خستە سەر رەوشی مرۆیی و ئاشکرای کرد، ئێستا زیاتر لە 355 هەزار ئاوارە و پەنابەر لە سنووری پارێزگای هەولێر نیشتەجێن و خزمەتگوزارییان پێشکەش دەکرێت.

لە لایەکی دیکەوە، یوسف چاوشین بەڕێوەبەری گشتیی چاودێری و گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی هەولێر کوردستان24ـی راگەیاند؛ ئاماژەی بەوە کرد، وەک نەریتی جەژنەکانی رابردوو، بڕیاریانداوە لەگەڵ پارێزگار خزمەتی خانەکانی بەساڵاچووان و منداڵان بکەن. گوتیشی: "پەیاممان بۆ ئەوان ئەوەیە کە تەنیا نین و ئێمە خێزانێکی گەورەین و خۆمان بە خزمەتکاریان دەزانین."

ئەمساڵ شێوازی بەسەرکردنەوەی ئەو چینە جیاوازە؛ لە بری ئەوەی بەرپرسان سەردانی خانەکان بکەن، بڕیاردراوە بەساڵاچووان و منداڵانی بێسەرپەرشت بانگهێشتی پارکی سامی عەبدولڕەحمان بکرێن، تاوەکو لە کەشێکی کراوەدا جەژن بەڕێ بکەن و هەموو ئامادەکارییەکیش بۆ ئەو مەبەستە تەواو کراوە.