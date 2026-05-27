بۆ ئەم جەژنەدا زیاتر لە 26 هەزار خێزان لە هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی سوودمەندبوون

سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا؛ وردەکاری پڕۆژەیەکی بەرفراوانی هاوکاریی بۆ رۆژانی جەژنی قوربان راگەیاند؛ تێیدا بڕی زیاتر لە 945 ملیۆن دینار بۆ دابینکردنی گۆشت و جلوبەرگی جەژن تەرخان کراوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 27ـی ئایاری 2026، موسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، بەهۆی ئەوەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق وەک پێویست هاوکاریی کەمپەکان ناکات، ئەوان وەک دەزگاکەیان بڕیاریان داوە بەگوێرەی لێکۆڵینەوە و پێویستیی رۆژانەی خەڵک، هاوکارییەکانیان چڕتر بکەنەوە.

بەگوێرەی گوتەکانی موسا ئەحمەد، پڕۆژەکە بەم شێوەیە دابەش بووە، 340 فەردە ئارد و کیسەیەک گۆشت دابین کراوە، هەروەها بۆ زیاتر لە 325 منداڵ، پێداویستی و جلوبەرگی جەژن دابین کراوە بۆ ئەوەی لە جەژندا دڵخۆش بن. تێکڕای ئەو خێزانانەی لەم جەژنەدا لە هاوکارییەکانی دەزگاکە سوودمەند دەبن 26 هەزار و 570 خێزانە، کە دەکاتە 135 هەزار و 832 کەس. تا ئێستا بڕی 945 ملیۆن و 985 هەزار دیناری عێراقی بۆ ئەم پڕۆژەیە تەرخان کراوە.



موسا ئەحمەد هیوای خواست پشتیوانییەکان بۆ دەزگای خێرخوازی بارزانی زیاتر بن تا بتوانن خزمەتی زیاتری خەڵک بکەن. لە کۆتایی گوتەکانیدا پیرۆزبایی جەژنی لە هێزی پێشمەرگە، خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان، ئاوارە و پەنابەران و تەواوی خەڵکی کوردستان کرد.