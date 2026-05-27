ئەمڕۆ ساڵیادی بە پارێزگابوونی دهۆکە

بە بەشداریی چەندان میوانی ناوخۆ و دەرەوە و هونەرمەندانی میللی؛ کەرنەڤاڵێکی گەورە بە بۆنەی ساڵیادی بە پارێزگابوونی دهۆک بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 27ـی ئایاری 2026، کەرنەڤاڵیکی گەورە بە بۆنەی 57ـەمین ساڵیادی بە پارێزگابوونی دهۆک، بەڕێوەدەچێت.

حەسەن فەتاح، ئەندامی لیژنەی سەرپەرشتیی کەرنەڤاڵی دهۆک بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، کەرنەڤاڵەکە کاتژمێر 06:00ـی ئێوارە لە پارکی نەورۆز، لە ناو بازاڕی شاری دهۆک بەڕێوەدەچێت.

لە ساڵی 1969، بڕیاری بەپارێزگابوونی دهۆک درا و لە قەزایەکەوە سەر بە پارێزگای نەینەوا، بووە پازدەیەمین پارێزگای عێراق.

دهۆک کە ژمارەی دانیشتووانی لە ملیۆنێک و 600 هەزار کەس زیاترە؛ بە درێژایی 56 ساڵی رابردوو وەک ناوەندێکی گرنگی کولتووری، ئابووری و نیشتمانی لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا ناسراوە و بە شاری پێکەوەژیان و جوانی ناسراوە.

دهۆک دەکەوێتە باکووری ڕۆژئاوای هەرێمی کوردستان، هاوسنوورە لەگەڵ تورکیا و سووریا، کە ئەمەش پێگەیەکی ستراتیژیی گرنگی بازرگانی پێبەخشیوە.