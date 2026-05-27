کەشناسیی عێراق: شەپۆلێکی خۆڵبارین عێراق دەگرێتەوە

دەستەی کەشناسیی عێراق پێشبینیەکانی بۆ کەشوهەوای رۆژانی جەژن بڵاوکردەوە و رایدەگەیەنێت، لە سێیەم رۆژی جەژنی قوربانەوە شەپۆلێکی خۆڵبارین روو لە ناوچە جیاوازەکان دەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە 27ـی ئایاری 2026، دەستەی کەشناسیی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، لە رۆژی هەینییەوە کە هاوکاتە لەگەڵ سێیەم رۆژی جەژنی قوربان، شەپۆلێکی خۆڵبارین زۆربەی ناوچەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و پێشبینی دەکرێت بۆ ماوەی سێ رۆژ بەردەوامی هەبێت.

سەبارەت بە کەشوهەوای سبەی پێنجشەممە، کەشناسی ئاشکرای کردووە، ئاسمانی زۆربەی ناوچەکان پەڵەهەور دەبێت و پلەکانی گەرماش بەراورد بە رۆژانی پێشوو کەمێک بەرزبوونەوە بەخۆیانەوە دەبینن.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، رۆژی شەممە کۆتا رۆژی جەژن، ئاسمانی ناوچەکان لەنێوان ساماڵ و پەڵەهەوردا دەبێت، خێرایی باش بۆ 30 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا کەمدەبێتەوە، بەڵام کاریگەرییەکانی خۆڵبارینەکە بەردەوام دەبن، بەتایبەت لە ناوچەکانی باشووری رۆژهەڵاتی عێراق کە هاوکات پلەکانی گەرما لەو ناوچانە بەرزتر دەبن لە ناوچەکانی دیکە.