گەشتوگوزاری سۆران: ناوچە گەشتیارییەکان جمەیان دێت لە گەشتیاران

بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری سۆران، داوا لە گەشتیاران و سەردانیکاران دەکات ژینگەی جوانی کوردستان و ناوچە گەشتیارییەکان بپارێزن و پابەندی رێنماییەکانی دەستەی گەشتوگوزاربن.

فەیسەل سادق، بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری سۆران ئەمڕۆ چوارشەممە 27ـی ئایاری 2026، بە کوردستان24ـی راگەیاند: ماوەی هەفتەیەکە پلان و بەرنامەی تایبەت بە رۆژانی جەژن دانراون، لە لۆفەکانی سپیلک تاوەکو کانی بەستی قەسرێی باڵەکایەتیی ئۆتۆمبێل بەدوایێکا وەستاون و هاتوونەتە ناوچە گەشتیارییەکانی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران.

بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری سۆران ئاماژەی بەوەدا، شوێنە گەشتیارییەکانی بارزان و باڵەکایەتیی جمەیان دێت لە گەشتیار، جیا لەوەی ژمارەیەکی زۆر لەو گەشتیارانە شەوانە دەمێننەوە و کەمپەین ئەنجام دەدەن، ئەو ژمارە زۆرەی گەشتیارە لە یەکەم رۆژی جەژندا زۆر زیاترە لە پێشبینییەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گەشتوگوزاری سۆران.

هاوکات باسی لە هەماهەنگی نێوان هێزە ئەمنییەکان و لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد و رایگەیاند: تەواوی تیمەکانی بەرگریی شارستانیی و پۆلیسی هاتوچۆ و تیمەکانی دیکە لە ئەرکدانە بۆ ئەوەی کەشێکی خۆش بۆ گەشتیاران و سەردانیکاران فەراهەم بکرێت.