باخچەلی: تورکیا ئامانجی داهاتووە لە دوای ئێران

دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی (مەهەپە) رایگەیاند، هەوڵەکان بۆ بونیادنانی تورکیایەکی بێ تیرۆر بەرپرسیارێتییەکی مێژووییە و پرۆژەی چارەسەریش هەنگاوێکی دەوڵەتە بۆ پاراستنی یەکڕیزیی ناوخۆیی بەرانبەر مەترسییە هەرێمییەکان و پوچەڵکردنەوەی نەخشەی هێزە ئیمپریالیستەکان.

لە کاتی بەشدارییکردنی لە رێوڕەسمی دابەشکردنی بڕوانامەی خولی 23ـەمینی قوتابخانەی سیاسەت و سەرکردایەتی پارتی مەهەپە، دەوڵەت باخچەلی ئاماژەی بەوە کرد کە هەندێک لایەن و سەکۆ کە "هۆشیاریی مێژووییان نییە"، بە ئاشکرا دەڵێن تورکیا ئامانجی داهاتووە لە دوای ئێران.

باخچەلی دەستپێشخەریی چارەسەرکردنی پرسی کوردی لە تورکیا بە "سیاسەتی دەوڵەت کە رۆحی سەردەم دەخوێنێتەوە" ناوبرد و هۆشداریشی دا کە هەر هەنگاوێک لە کاتی خۆیدا نەنرێت، دەبێتە بارێکی قورس کە نەوەکانی داهاتوو ناچار دەبن لەسەر شانی خۆیان هەڵیبگرن.

سەرۆکی مەهەپە ململانێ هەرێمییەکان و پێشهاتە سیاسییە ناوخۆییەکانی بە "بیابان" چواند و گوتی، ئەم دۆخە پڕە لە ناڕوونی و نەبوونی ئاسایش کە تێیدا دیاریکردنی ئاراستەی راست و گەیشتن بە ئامانج قورسە، بەڵام گوتیشی: "بەهۆی ئەو بەرپرسیارێتییەی جوگرافیا و مێژوو خستوویەتیە سەر شانمان، ئێمە بە دیدگای (مەحاڵ) یان (بێ چارەسەر) سەیری رووداوەکانی ناوچەکە و جیهان ناکەین."

باخچەلی جەختی لەوە کردەوە کە بەدەستهێنانی "تورکیایەکی بێ تیرۆر" بەرپرسیارێتییەکی مێژووییە بۆ دابینکردنی خۆشگوزەرانی نەوەکانی داهاتوو، دووپاتیشی کردەوە کە مەرجی بنەڕەتی بۆ ئەوەی سەدەی 21 ببێتە "سەدەی تورکیا و تورکەکان"، تەنیا لە رێگەی یەکڕیزی و یەکگرتوویی ناوخۆییەوە بەدی دێت.

هەروەها گوتی: "ئەو ئامانجە لەپێشینەیەی دامانناوە، تورکیایەکی بێ تیرۆرە. ئەم ئامانجە پرۆژەی برایەتیی گەلی تورکە کە دەیەوێت بە گوێگرتن لە دەنگی باپیرانی و ئەزموونی مێژوویی خۆی، ئاراستەکەی دیاری بکات."

لە کۆتایی وتارەکەیدا، دەوڵەت باخچەلی ئاماژەی بەوە کرد، ئەم پرۆژەیە ئامانجی تێکشکاندنی ئەو پیلانانەیە کە لەلایەن سیاسەتە ئیمپریالیستەکانەوە داڕێژراون، هەروەها کۆتاییهێنانە بەو ناسەقامگیرییەی کە لە رێگەی "هێزە بەوەکالەتەکانەوە" لە ناوچەکەدا بەڕێوەدەچێت، تاوەکو تورکیا بە هەڵوێستێکی بەهێزترەوە لە هاوکێشە جیهانییەکاندا بمێنێتەوە و یەکپارچەیی خۆی بۆ هەزارەی داهاتوو بپارێزێت